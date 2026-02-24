Locatarii au simțit miros de gaz

O anchetă amplă este în desfășurare după ce necropsia a confirmat că victimele au murit intoxicate cu monoxid de carbon, potrivit televiziunii PRO TV. Locatarii imobilului declară că au simțit un miros persistent de gaz în interior.

Alarma a fost dată de rudele unui bărbat de 63 de ani, îngrijorate că acesta nu răspundea la telefon. După ce au forțat ușa apartamentului, pompierii l-au găsit pe bărbat decedat. La scurt timp, o a doua descoperire macabră a avut loc în același imobil: un alt bărbat, în vârstă de 38 de ani, a fost găsit fără suflare.

Cei doi bărbați locuiau în apartamente suprapuse. În timp ce locuința de la etajul inferior era încălzită cu o sobă de teracotă pe gaz, cea de deasupra era dotată cu o centrală termică.

Înainte ca victimele să fie găsite, un miros înțepător de gaz i-a alertat pe vecini. Aceștia au chemat echipele de urgență, care au decis oprirea imediată a furnizării gazului în întregul imobil.

 „S-a stabilit faptul că decesul celor două persoane a survenit ca urmare a intoxicației cu monoxid de carbon,” a declarat agent principal Iulia Nistor, purtător de cuvânt al IPJ Hunedoara.

Modificări neautorizate în apartament

Bărbatul care locuia la ultimul etaj, administratorul blocului, era un locatar nou, stabilit în imobil din luna decembrie. Vecinii aduc acum în discuție faptul că vechii proprietari ar fi făcut anumite modificări în apartament, detalii care ar putea deveni esențiale pentru anchetă.

 „Au tăiat, au spart coșul și aici sunt sobe de teracotă, aici la etajul doi, au fost sobe de teracotă și tot gazul care nu mai era coșul ca să ducă gazul în sus a coborât și s-a acumulat,” a povestit o vecină.

În acest caz, polițiștii au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă.

