Levente Polgar a părăsit Arctic Ultra 6633 din cauza furtunii polare și a vântului care a depășit la rafală viteze de peste 100 de km/h. Singurul sportiv cu dizabilități acceptat să concureze la ultramaratornul de la Cercul Polar a reușit să parcurgă 108 din totalul de 350 kilometri.

Informația a fost făcută publică de Adrian Toma, ultramaratonist şi susţinător al lui Tibi Uşeriu, scrie alba24.ro. Levente Polgar le-a explicat susținătorilor săi de ce a fost nevoit să renunțe la cel mai dur ultramaraton din lume, Arctic Ultra 6633, desfășurat la Cercul Polar.

„În scurt, Ultra Artic 6633 a mers bine, atât medical cât și competitiv, la kilometrul 107 am întrat în furtună polară cu un vânt ce depășea 100 km/h, mi-a răsturnat sania cu mine cu tot, am apăsat butonul de a veni organizatorul pentru a mă ajuta să scot sania pe drum, a venit medicul care a decis să mă oprească prin ABANDON, am cerut organizatorilor să mă lase să continui cursa fie și onorific, lucru cu care nu au fost de acord. Le-am arătat degetele de la picioare, de la mână. Eram ok și într-o poziție bună.Vă rog să mă iertați pentru ca v-am dezamăgit, aveți tot dreptul de a fi supărați pe mine. Voi pune în curând și poza cu zona în pricina” a spus vineri Levente Polgar.