Impactul editorial al ziarului în luna iulie a fost susținut de mai multe anchete, interviuri și declarații politice cu rezonanță națională. Printre cele mai preluate materiale jurnalistice s-a numărat interviul acordat redacției de deputatul PNL Robert Sighiartău, care a lansat afirmații despre culisele politice din coaliție și despre tensiunile interne din partid. De asemenea, un volum important de citări a fost generat de interviul cu Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației, care a oferit clarificări esențiale privind condițiile de desfășurare a examenului de Bacalaureat pe timp de caniculă și reglementările referitoare la subiectele de rezervă.

Libertatea a condus detașat topul celor mai citate surse din presa scrisă în iulie 2026. Sursa foto: mediaTRUST.

În ceea ce privește structura generală a consumului de informație și a citărilor în mediul mediatic românesc, site-urile web reprezintă principala sursă de referință pentru jurnaliști, generând 38% din totalul preluărilor din luna iulie, o valoare în creștere cu trei puncte procentuale față de luna anterioară. Posturile de televiziune au rămas pe poziția a doua, generând 36% din totalul citărilor, în timp ce presa scrisă a înregistrat o pondere de 23%, iar radiourile au reprezentat 3% din total.

În topul general al tuturor redacțiilor monitorizate, Digi24 conduce clasamentul cu 1.567 de citări, urmat pe podium de Libertatea (975 de mențiuni) și Antena 3 CNN (863 de citări). Ierarhia primelor zece instituții media este completată de stiripesurse.ro, Adevărul, profit.ro, DigiSport, hotnews.ro, Ziarul Financiar și Pro TV.

Libertatea s-a clasat pe locul al doilea în topul celor mai citate surse media din România, în iulie 2026. Sursa foto: mediaTRUST.

Analiza realizată de mediaTRUST România pentru perioada 1 – 31 iulie 2026 a evaluat peste 39.000 de materiale din presa scrisă, televiziune, radio și mediul online, dintre care 15.002 au îndeplinit criteriile de validare. Studiul cuantifică numărul de menționări ale redacțiilor în alte surse de informare în masă, excluzând republicările integrale, agențiile de presă și trimiterile către platforme aparținând aceluiași trust media.

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