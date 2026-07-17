Variantele PNL pentru viitorul prim-ministru. Sighiartău: E greu de realizat un guvern tehnocrat

Înterbat la Interviurile Libertatea dacă PNL mai e desschis să voteze un guvern monocolor, fie și cu condiții, Sighiartău a precizat: „Eu cred că este închisă discuția și aici vorbim, ca să fim foarte specifici, de guvernele succesive. Noi am spus foarte clar că primul guvern succesiv ar trebui să fie guvernul format din PNL, USR, UDMR. De ce? Pentru că, în primul rând, nu mai putem avea încredere în ei, că ei vor accepta ca Partidul Național Liberal să vină la guvernare de anul viitor, adică că își vor mai menține promisiunea că vor vota un guvern USR-PNL-UDMR.

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Doi, e foarte clar că dânșii au făcut din puciști și din acești oameni din Partidul Național Liberal, aripa PSD un grup prin care să pună presiune în interiorul Partidului Național Liberal. Și atunci, ei au lucrat împreună și lucrează împreună. Din perspectiva asta, am spus foarte clar că nu mai au ce căuta nici puciștii într-un guvern al Partidului Social-Democrat, că ceea ce au făcut, până la urmă, cei din PSD cu Adrian Veștea, cu cei din grupul din aripa vechiului sistem este de neconceput, și atunci, dacă dorim să avem un guvern, avem o soluție foarte simplă: guvern minoritar PNL-USR-UDMR în primă fază, și apoi guvern monocolor PSD. Asta este soluția noastră care a fost pusă pe masa președintelui.

Președintele trebuie să decidă în final pe care variantă va merge. Însă noi nu putem vota un guvern al Partidului Social-Democrat, în prima etapă, pentru că nu ne așteptăm la lucruri bune, nu respectă nici ceea ce au semnat, nu se mai țin de cuvânt nici cu PNRR-ul și nici cu alte discuții”, a afirmat Sighiartău.

Un guvern cu adevărat tehnocrat

Pe de altă parte, liderul liberal a precizat că nu e exclusă varianta unui guvern tehnocrat, dar e foarte dificil scenariul.

„Aici revenim la discuția inițială, când Nicușor Dan a pus pe masă guvernul tehnocrat. Președintele Bolojan a spus foarte clar în acel moment că poate fi luat în discuție, dar că urmează să se consulte cu partidul. În momentul în care s-a venit cu Eugen Tomac, am constatat că, în primul rând, Eugen Tomac nu este tehnocrat.

Doi, în momentul în care s-a venit cu miniștri de mâna a doua și a treia, oameni care se vedeau foarte clar că fac parte din niște cercuri de interese social-democrate sau altele, acela nu este un guvern tehnocrat cu profesioniști care să aibă propria personalitate, să aibă o profesie foarte clară și să fie respectați, tocmai pentru a impune o direcție în acele șase luni, opt luni când trebuia să guverneze. Deci n-a fost un guvern tehnocrat. Dacă președintele va veni cu un prim-ministru tehnocrat 100%, cu un guvern de miniștri tehnocrați, rămâne de analizat în interiorul partidului.

Dar la ce mă refer tehnocrat? Mă refer la cineva care nu are legătură cu vreun partid, să se vadă foarte clar că nu sunt oameni care sunt plătiți de pe ordinele de plată ale Partidului Social-Democrat și care se răspundă la comenzile partidului. Aici vorbim de niște oameni cu personalitate din mediul privat sau din mediul public care au dovedit de-a lungul timpului că nu pot fi chemați la raport de un partid sau de altul. Asta înseamnă tehnocrat în final. Deci asta urmează să vedem dacă se va pune pe masă o asemenea discuție. În interiorul partidului să evaluăm până la urmă cât de tehnocrat este și care este mandatul acestui guvern”, a continuat Sighiartău.





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