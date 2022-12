În imaginile distribuite de jurnalistul BBC Francis Scarr, Pușilin vorbește despre planurile sale pe fondul războiului.

Liderul separatist spune că, pentru a garanta securitatea „Republicii Populare Donețk” și a rezidenților săi, trupele vor trebui să „împingă inamicul înapoi la o asemenea distanță” astfel încât acesta să nu poată folosi armele cu rază mai lungă de acțiune pentru a ajunge la locuitorii din zonă.

Russia still only controls about 50% of the „Donetsk People’s Republic”, but Denis Pushilin isn’t deterred



He insists that Chernihiv and Odesa must be „liberated”. Only he says it would be „incorrect” to suggest a timeframe for this pic.twitter.com/UTwdsSBQx5