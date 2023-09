Eroarea s-a produs la mai multe sortimente de biscuiți legate de seria „Patrula cățelușilor”, un serial canadian de desene animate, extrem de popular în rândul celor mici.

Protecția Consumatorilor din Marea Britanie a avertizat, într-un mesaj postat pe rețeaua de socializare X, fostă Twitter, că o adresă URL de pe spatele ambalajului redirecționează către „conținut explicit nepotrivit copiilor”.

Cel mai probabil, adresa specificată a fost aparent deturnată de hackeri! Inițial, prezenta un site web pentru compania de modă pentru copii Appy Kids.

Dar, mai târziu. cei care intrau pe linkul recomandat erau redirecționați către un site porno chinezesc.

? URGENT RECALL: Four types of Paw Patrol snacks are being recalled by Lidl after a website URL listed on the back of the packaging was compromised with explicit content unsuitable for children.



Customers should return the products to their nearest Lidl store for a full refund. pic.twitter.com/xMqX34CWid