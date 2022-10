Forțele ucrainene au intrat sâmbătă în bastionul estic Lîman, din regiunea Donețk, după ce au încercuit mii de soldați ruși, într-una din cele mai importante reușite în contraofensivă lor.

Un băiat, pe care ocupanții l-au reținut și l-au forțat să îngroape civilii, au spus jurnaliștilor că nu au fost identificați toți oamenii îngropați, iar trupurile unora au zăcut mult timp pe străzi.

În cimitirul în care corespondentul Hromadske a găsit cele 50 de gropi, unele dintre acestea sunt marcate cu plăcuțe cu numele decedaților, iar unele sunt doar numerotate.

Imaginile realizate de Hromadske au fost distribuite pe Twitter de Anton Gerashenko, consilier al ministrului de Interne al Ucrainei. În ele se

În momentul retragerii din Lîman, după ce au pierdut controlul, rușii nu au luat trupurile soldaților lor decedați, ci doar răniții.

În imagini se pot observa și gropile pentru civili, și trupurile abandonate ale soldaților ruși.

