Pierderea orașului Lîman ar fi un eșec major pentru Moscova, după ce liderul de la Kremlin a oficializat vineri anexarea regiunii Donețk, împreună cu alte trei regiuni, în cadrul unei ceremonii care a fost denunțată de Kiev și de Occident ca fiind o „farsă”.

„Suntem deja în Lîman, dar se dau lupte”, a declarat Serhii Cherevatyi, purtătorul de cuvânt al forțelor armate din estul Ucrainei.

„Forțele ucrainene de asalt aerian intră în Lîman, regiunea Donețk”, a anunțat și ministerul ucrainean pe Twitter, postând o înregistrare video cu soldați care ridică un steag ucrainean galben și albastru lângă un panou cu numele orașului, potrivit Al Jazeera.

Ukrainian Air Assault Forces are entering Lyman, Donetsk region. #UAarmy has and will always have the decisive vote in today’s and any future „referendums”. pic.twitter.com/gGIIk9rNkG