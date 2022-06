LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 122 | Orașul Severodonețk, capturat de ruși. Se duc lupte grele la Herson

Primarul din Melitopol, Ivan Fedorov, a declarat vineri că săptămâna trecută au reînceput răpirile în masă în Melitopolul ocupat de ruși, situat în regiunea Zaporojie.

„Peste 500 de persoane au fost răpite în ultimele patru luni”, a declarat Fedorov, într-un briefing de presă, potrivit site-ului nv.ua.

Fedorov a precizat că ocupanții ruși răpesc activiști, pastori și oameni de afaceri.

Potrivit acestuia, pastorul local a fost răpit în timpul unei slujbe în piața centrală a orașului, dar a fost eliberat ulterior. Edilul a precizat că antreprenorii sunt reținut și ținuți captivi de către ruși, iar un copil de 16 ani se află în captivitate de mai bine de două luni.

„Astfel, ei doresc să intimideze, să afle mai multe informații și, cel mai important, să obțină sprijin din partea Melitopolului. Dar nu reușesc acest lucru”, a subliniat Fedorov.

