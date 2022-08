Armata rusă a bombardat din nou clădiri de locuințe în regiunea Dnipropetrovsk, relatează șeful administrației militare regionale Valentin Reznichenko.

Aproximativ 40 de rachete au zburat în Marganets. Trei persoane au fost rănite, inclusiv un copil de 12 ani.

The #Russian army has shelled residential buildings in #Dnipropetrovsk region again, reports the head of the regional military administration Valentin Reznichenko.



About 40 rockets flew into #Marganets. Three people were injured, including a 12-year-old child. pic.twitter.com/T5rycDWUOG