Peste 400 de oameni au fost ținuți în celule concepute pentru doar 140 de persoane în orașul Kupiansk, în perioada în care acesta s-a aflat sub ocupație rusă, susține Serviciul de Securitate al Ucrainei, SBU, potrivit Sky News.

Grecia va furniza Ucrainei 40 de vehicule de luptă pentru infanterie BMP-1, informează The Kyiv Independent.

Anchetatorii ucraineni au început vineri exhumarea a celor aproximativ 440 de cadavre găsite în Izium, după eliberarea orașului de sub ocupația rusă, relatează Reuters și The New York Times. Unele cadavre aveau mâinile legate, frânghii în jurul gâtului și urme de violență, imagini care amintesc de atrocitățile din Bucha.

Într-o pădure de pini, aflată în apropiere de un cimitir, au fost găsite zeci de cruci de lemn. Pe unele era scris doar un număr. Pe o alta scria „Șaptesprezece soldați ai armatei ucrainene”. Unele morminte individuale aveau pe ele numele unor persoane, precum și data nașterii și a morții. Lângă mormintele unora dintre persoanele a căror identitate a fost stabilită au fost depuse flori.

