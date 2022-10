Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat joi că forțele ruse au minat un baraj strategic pe râul Nipru, în sudul regiunii Herson, precum și centrala hidroelectrică adiacentă, informează CNN

„Avem informații că teroriștii ruși au minat barajul și unitățile centralei hidroelectrice de la Kahovka”, a declarat Zelenski, în cadrul unei intervenții prin videoconferință în fața Consiliului Europei.

Potrivit acestuia, explozia barajului va duce la inundarea rapidă a orașului Herson și a peste 80 de așezări.

❗️The Russian military mined the dam and units of the Kakhovka Hydroelectric Power Plant, Volodymyr Zelenskyy said. According to him, the explosion of the dam will lead to the rapid flooding of Kherson and more than 80 settlements.



