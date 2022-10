„Asta va duce la o cifră globală de 18 miliarde pentru anul viitor (…), un flux de venituri previzibile, stabile şi fiabile”, a declarat von der Leyen în cadrul unei conferinţe de presă la Bruxelles.

„I-am însărcinat pe miniştrii de finanţe să dezvolte mecanismul adecvat”, a precizat ea.

Ukraine needs our support for as long as it takes, starting with the needs for next year.



We discussed how to meet Ukraines increasing needs, and tasked finance ministers to develop the appropriate mechanism.#EUCO

https://t.co/kAz6IIGCHP