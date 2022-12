Preşedintele francez Emmanuel Macron consideră că o eventuală aderarea a Ucrainei la NATO ar fi percepută de Rusia ca o confruntare, iar aceasta nu este „cel mai probabil scenariu”, potrivit Agerpres care citează AFP.

„Intrarea Ucrainei în NATO ar fi percepută de Rusia ca ceva conflictual. Nu vi-o puteţi imagina cu această Rusie”, a declarat preşedintele Macron miercuri într-un interviu acordat cotidianelor Le Monde, Wall Street Journal şi publicaţiei libaneze An Nahar.

„Fie că Ucraina intră sau nu în NATO – şi acesta nu este scenariul cel mai probabil – va trebui să i se acorde garanţii de securitate cu atât mai solide cu cât a fost atacată de Rusia”, a continuat şeful statului francez.

Emmanuel Macron insistă asupra necesităţii de a acorda „garanţii de securitate” Ucrainei, dar şi Rusiei, la finalul conflictului, poziţie care i-a atras critici puternice din partea Kievului şi a unor ţări est-europene.

„He asked me to pass his award to President Biden… he said give it to a very brave president.”#Ukraine‘s President #Zelensky presents US President #Biden with a Ukrainian soldier’s military award at the White House pic.twitter.com/l6dZ49jxGB