Presa americană anunțase încă de marți seară că Zelenski urmează să efectueze o vizită în SUA. Informația a fost confirmată astăzi, 21 decembrie, de Casa Albă, dar și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Vizita va sublinia angajamentul ferm al Statelor Unite de a sprijini Ucraina atât timp cât va fi nevoie, inclusiv prin furnizarea de asistenţă economică, umanitară şi militară”, a transmis purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karine Jean-Pierre.

Și Volodimir Zelenski a transmis un mesaj pe Twitter în care a confirmat că merge la Washington, unde va ține un discurs la o sesiune comună a Congresului și va avea o serie de întâlniri bilaterale

„Sunt în drum spre SUA pentru a consolida rezistența și capacitățile de apărare ale Ucrainei. În special, Joe Biden și cu mine vom discuta despre cooperarea dintre Ucraina și SUA. Voi avea, de asemenea, un discurs la Congres și o serie de întâlniri bilaterale”, a scris Zelenski pe contul său de Twitter.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of ??. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between ?? and ??. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.