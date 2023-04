Volodimir Zelenski i-a sunat pe prim-miniștrii din Irak și Grecia în ceea ce pare a fi o zi de diplomație pentru Ucraina, transmite Sky News.

Președintele a declarat că Ucraina și Irakul sunt pregătite să lanseze noi mijloace de cooperare.

Pe Twitter, Zelenski a declarat că premierul grec Kyriakos Mitsotakis a fost de acord să continue cooperarea în domeniul securității cu Ucraina.

I had a phone call with Prime Minister of Greece @kmitsotakis. I outlined the situation on the battlefield and the current defense challenges facing Ukraine. We agreed to continue security cooperation.