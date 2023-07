Vladimir Putin a găzduit marți la Kremlin o fetiță în vârstă de opt ani și a făcut-o să i se alăture într-un apel telefonic neobișnuit către ministrul său de finanțe, pentru a cere o subvenție bugetară pentru regiunea natală a copilei, Daghestan, relatează Sky News.

Kremlinul a publicat o înregistrare video în care Putin o întâmpină pe fetiță, Raisat Akipova, în cea mai recentă dintr-o serie de apariții de când a fost oprită rebeliunea grupului Wagner, luna trecută.

Toate aparițiile de până acum par menite să îl arate pe Putin ca fiind grijuliu, preocupat și în control.

Anton Siluanov, ministrul de finanțe, a părut inițial nedumerit de apel și nu a răspuns la salutul fetei, dar a fost rapid de acord cu finanțarea suplimentară pentru regiunea ei de origine din sudul Rusiei.

„Excelent!”, a răspuns Putin, pentru ca apoi să-i spună fetei: „Avem 5 miliarde de ruble (43,7 milioane de lire sterline, n.r.) pentru Daghestan”.

?? That very conversation of the girl Raisat with Putin and Siluanov. We talked about the lack of funding in Dagestan.



– Say hello.



– Hello!



Do you hear Anton? Why don’t you answer? An educated person.

…

Siluanov: We have decided to add 5 billion rubles for the coming years. pic.twitter.com/mxzpuMzaBU