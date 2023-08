Cel puțin trei persoane au fost rănite după ce rachete rusești au lovit în cursul nopții orașul portuar Odesa, în sudul țării, a declarat luni dimineață Oleh Kiper, șeful administrației militare regionale din Odesa, relatează CNN.

Oficialul a transmis pe Telegram că locuitorii ar trebui să rămână în adăposturile lor. Resturile de rachete au provocat mai multe incendii în oraș, a adăugat el.

Unda exploziei a distrus ferestrele mai multor clădiri și a avariat mașini parcate în apropiere. Trei angajați ai unui supermarket au fost răniți, dintre care doi au fost spitalizați, a mai spus Kiper, potrivit The Guardian.

Comandamentul forțelor armate ucrainene din sud a declarat că forțele sale de apărare aeriană au distrus toate cele 15 drone și opt rachete maritime de tip Kalibr pe care Rusia le-a lansat asupra orașului port.

#Russian occupiers attacked #Odesa three times during the night with drones and missiles. Air defense shot down all air targets. Rocket debris damaged a supermarket and a hostel. Three casualties are reported. pic.twitter.com/emGQRC20oq