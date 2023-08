Presa rusă a publicat mai multe imagine despre care relatează că arată daune cauzate de căderea resturilor dronelor ucrainene doborâte de către apărarea antiaeriană.

Resturile au lovit un bloc de apartamente de 25 de etaje din apropierea unei clădiri guvernamentale, iar explozia de după doborârea dronei a spart geamurile blocului și a deteriorat mai multe autoturisme.

A 25-story building was damaged in Krasnogorsk, Moscow.



Fragments of the drone lie on the ground.



The facade and windows of the building were damaged, & cars nearby were also damaged.



The area is cordoned off.



