Forțele ucrainene au intrat în satul strategic Robotine din regiunea sud-estică Zaporojie, a anunțat ministrul adjunct al Apărării, Hanna Maliar, pe Telegram, precizând că militarii organizează evacuarea civililor, în timp ce forțele ruse continuă să tragă în zonă, relatează Reuters.

Satul Robotine este situat la 10 km sud de orașul Orikhiv, aflat pe linia frontului, pe un drum spre Tokmak, un nod rutier și feroviar ocupat de Rusia.

Specialiștii spun că eventuala capturare a orașului Tokmak ar fi un pas foarte important pentru trupele ucrainene.

Armata ucraineană a publicat pe rețelele sociale o înregistrare video în care apar locuitori ai satului evacuați care vorbesc la telefon cu apropiații.

Reuters precizează că a reușit să verifice locul care apare în imagini, dar nu a putut verifica în mod independent data la care a fost făcută filmarea.

„We waited so long that today they came unexpectedly…”

A touching video by the 47th Mechanized Brigade shows the rescue of residents of the village of Robotyne.

These people have already been saved; they are on their way „to peace.”

The liberation of the occupied cities and… pic.twitter.com/ucN0wlLpQv