Invazia Rusiei în Ucraina a lăsat „cicatrici” adâmci în peisajul din sudul țării, afirmă Brady Africk, analist la American Enterprise Institute, potrivit Sky News.

Analizând cele mai recente imagini din satelit ale regiunii, Africk spune că „majoritatea acestor pagube sunt din ultimele patru luni, când Ucraina a înaintat spre sud, în teritoriul ocupat de Rusia”.

Satellite imagery shows how Russia’s invasion has scarred the landscape in southern Ukraine.



Most of this damage is from the last four months as Ukraine has pushed south into Russian-occupied territory. pic.twitter.com/Ppe62m3Ddx