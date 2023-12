El a spus că Ucraina se pregăteşte să-şi consolideze şi mai mult apărarea aeriană. „Am convenit deja asupra acestui lucru. Şi în aproape fiecare întâlnire pe care o am cu liderii, în aproape fiecare negociere, acest subiect este abordat, subiectul apărării aeriene. Vor exista mai multe sisteme, mai multă protecţie a cerului”, a dat asigurări Zelenski, într-un moment în care sprijinul americanilor, în special, pare să se zdruncine, din cauza problemelor interne din Congres.

„Aş dori să îi menţionez pe apărătorii noştri ai cerului: în total, săptămâna aceasta au fost distruse 104 drone drone Shahed, dintre cele 112 lansate de Rusia. Iar distrugerea fiecăreia dintre ele înseamnă vieţi salvate şi infrastructură salvată. Le mulţumesc tuturor soldaţilor din grupurile noastre mobile de tragere, piloţilor şi inginerilor din Forţele Aeriene şi tuturor artileriştilor noştri antiaerieni. Au făcut o treabă bună! Săptămâna aceasta am doborât şi rachete, inclusiv rachete balistice”, a spus Zelenski, în discursul video adresat naţiunii, citat de News.ro .

„Este imposibil să transferi echipamente acolo. Nici măcar nu este o luptă pentru supraviețuire. Aceasta este sinucidere”, a spus Alex, un soldat ucrainean. „Nu am văzut așa ceva nici în Bahmut, nici în Soledar. Aceasta este o risipă de personal”, a mai afirmat militarul.

Imaginile cu drone, văzute de The New York Times, „au confirmat relatările soldaților despre puternice lovituri aeriene ruse care au distrus case și au redus malul râului la o masă de noroi și copaci rupți”.

Soldații și pușcașii marini ucraineni care au participat la traversarea Niprului au descris, pentru New York Times , ofensiva ca fiind brutală și inutilă, întrucât grupuri de trupe ucrainene au fost înfrânte pe malurile râului sau în apa chiar înainte de cum am ajuns pe celălalt mal.

În noaptea de 16 spre 17 decembrie, apărarea antiaeriană rusă susține că a interceptat 33 de drone ucrainene.

Potrivit informării Ministerului rus al Apărării, preluat de Kommersant, dronele ar fi fost distruse pe teritoriul regiunilor Lipețk, Rostov și Volgograd.

Ministerul nu a raportat victime sau pagube. Guvernatorul regiunii Rostov, Vasili Golubev, a transmis că „a fost un atac masiv cu drone de tip aeronave” în orașele Morozovsk și Kamensk.

Potrivit oficialului, majoritatea UAV-urilor au fost doborâte de sistemele de apărare aeriană și nimeni nu a fost ucis.

