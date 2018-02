Liviu Dragnea află marți dacă va fi audiat în Comisia de Apărare din Senat. Președintele PSD ar putea da explicații în legătură cu afirmațiile pe care le-a făcut despre activitatea Serviciului de Protecție și Pază (SPP).

Liderul social-democrat a precizat că este nevoie de o anchetă parlamentară în cazul activității SPP, dar și în cazul unor șefi din diverse instituții „care se pare să acționează ilegal”, notează Agerpres.ro.

Totodată, Liviu Dragnea a declarat că această comisie va fi înființată la următoarea ședință de plen reunit al Parlamentului. În privința modificării legii referitoare la organizarea și funcționarea SPP, liderul PSD a afirmat că „sub nicio formă nu vrem să luăm SPP de la președinte”.

Dragnea a menționat, săptămâna trecută, că va merge la Comisia de Apărare din Senat pentru a fi audiat pe această temă. La sfârșitul lunii ianuarie, liderul social-democrat nu excludea scenariul vehiculat potrivit căruia Sorin Grindeanu și Mihai Tudose ar fi avut „relații stânse cu persoane din zona serviciilor secrete”.

Liviu Dragnea susținea că vicepremiarul Paul Stănescu a denunțat o propunere făcută de Lucian Pahonțu, șef al SPP.

„Şeful SPP-ului n-are de ce să interacţioneze cu premierul sau cu membri ai Cabinetului. (…) Este un coleg de-al nostru – de mine s-a ascuns – Paul Stănescu – probabil că de aia are şi probleme acum sau poate că este o simplă coincidenţă. El a spus în mai multe întâlniri publice în ţară, la întâlniri ale CExN, că un bun prieten de-al lui a fost trimis de domnul Pahonţu, care a spus că nu vorbeşte în numele dumnealui – eu cred că vorbea doar în numele dumnealui – şi a spus că undeva prin martie eu o să fiu executat şi că dumnealui să stea deoparte că o să fie protejat şi chiar o să ajungă preşedintele partidului. Dacă acelaşi tip de discuţie l-a avut şi cu Mihai Tudose sau cu Sorin Grindeanu, putem începe să avem explicaţii. Mi se pare un lucru foarte grav”, a declarat preşedintele PSD.

Ulterior, vicepremierul Paul Stănescu a confirmat aceste informații. Pe 13 ianuarie, el a precziat că Lucian Pahonțu i-a transmis printr-un „prieten” că Liviu Dragnea va fi „executat”.

„A venit un prieten la mine din partea unui înalt funcţionar al statului român, am înţeles că Pahonţu îl cheamă, şi mi-a spus următorul lucru: să-mi transmită la două săptămâni după ce am fost numit vicepremier, ministru al Dezvoltării, că e foarte bine să colaborez, pentru că o să am protecţie, pentru că Liviu Dragnea va fi executat până în martie cel târziu şi că eventual eu aş putea să preiau şi partidul chiar”, a povestit Stănescu la Parlament.