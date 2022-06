Peste 20 familii s-au putut muta în „locuințele” temporare. Familiile locuiesc în vagoane de tren, pe calea ferată, în zona unui depou.

„Orașul de Fier” din Irpin, păzit 24 de ore pe zi, este situat la aproximativ 10 minute de gară. Complexul este format din cinci vagoane, care dispun de aer condiționat și băi cu dușuri. Separat, oamenii beneficiază de un vagon restaurant.

Vagoanele poartă numele unor persoane binecunoscute: al fostului mare fotbalist, azi antrenor, Andri Șevcenko, al câștigătorilor Eurovision Song Contest 2022, Kalush Orchestra, al actriței Angelina Jolie, al cântărețulului ucrainean Sviatoslav Vakarciuk și al al liderul trupei irlandeze U2, Bono.

Trains become homes: Iron Town in #Irpin is a temporary housing solution for those whose homes russia destroyed.

Train cars were remodeled to accommodate people. Yesterday they even had a house/train warming party. pic.twitter.com/TxzuvRSLxQ