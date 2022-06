LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 120 | Lupte grele în estul și sudul Ucrainei. La Mariupol, cel puțin 22.000 de oameni au murit de la începutul invaziei

Un număe de 34.230 de soldați ruși au murit în războiul din Ucraina, a anunțat miercuri Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, citat de canalul Nexta. Potrivit acestor date, în ultima zi, acest număr a crescut cu 130.

Already 34,230 #Russian soldiers have died in the war in #Ukraine, according to the General Staff of the Armed Forces of Ukraine. According to this data, over the past day, this number has increased by 130. pic.twitter.com/B3L71SuFMA