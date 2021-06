Ludovic Orban, după ce el a stat la oficială, iar Hagi și Gică Popescu la tribuna a II-a: „N-am hotărât eu”

Chestionat de un jurnalist despre partida la care a asistat duminică, 13 iunie, și despre scor, Orban a știut să răspundă: „Au jucat Austria și Macedonia, iar scorul a fost 3-1”, potrivit site-ului HotNews.ro.

Orban a ținut să vorbească și despre colaborarea sa cu Gică Popescu, în perioada în care el era premier, iar fostul fotbalist, consilier onorific

pe implementarea proiectelor necesare pentru Euro 2020.

Fostul premier a menționat că este pasionat de fotbal, că a jucat și că vrea să joace din nou fotbal în echipa Parlamentului, care va organiza un campionat.

În timp ce liderii Generației de aur, Gică Hagi, Gică Popescu și Dorinel Munteanu, au primit bilete la tribuna a II-a, politicienii prezenți la stadion, printre care Ludovic Orban, Dan Barna, Anca Dragu, Nicușor Dan sau Lucian Bode, precum și șeful DNA, Crin Bologa, au avut locuri la tribuna oficială, alături de oficialii FRF, Răzvan Burleanu, Mihai Stoichiță, Gabriel Bodescu sau Radu Vișan.

Campionatul European de VIP-uri: Orban, Barna și șeful DNA, la tribuna oficială. Gică Hagi și Gică Popescu, la tribuna a II-a FOTO: Cristian Preda / Gazeta Sporturilor

FRF a susţinut că întregul proces de ticketing la EURO 2020 este gestionat de UEFA, care nu oferă invitaţii.

„Federația Română de Fotbal a făcut o cerere de cumpărare de bilete la UEFA, pentru a oferi locuri în tribună fostelor glorii fotbalistice, și a primit bilete de categoria I. Prețul este tipărit pe bilet. FRF a făcut acest demers pentru 60 de glorii ale fotbalului românesc, oferindu-le cea mai bună variantă avută la dispoziție la meciurile organizate de UEFA”, a transmis FRF, potrivit Gazeta Sporturilor.



Gică Popescu, stânga, și Gică Hagi, dreapta, a făcut poze cu fanii din tribuna a II-a, la meciul Austria – Macedonia. Aici, alături de Stelian Bujduveanu, viceprimar al Capitalei FOTO: Facebook Stelian Bujduveanu

Toți cei care au avut locuri la VIP, scrie site-ul gsp.ro, au beneficiat de un protocol de lux. În interiorul arenei, în spatele locurilor de la oficială, sub tribuna I, a fost amenajat un restaurant, în care toate oficialitățile au avut parte de mâncare și băutură de tip bufet suedez.

Gică Popescu a dezvăluit că i-a spus lui Hagi unde au primit bilete abia când se îndreptau spre stadion, de teamă să nu se răzgândească și să nu mai vină deloc la meci.

„Nu știu dacă e în regulă. Sincer, mă așteptam să primesc bilet în alt loc din stadion, dar asta este viața… Am mers împreună cu Hagi la meci. Lui nici nu i-am zis unde avem biletele, mi-era teamă că dacă îi spuneam înainte să plecăm, poate refuza să mai meargă. Așa, i-am zis pe drum: Gică, știi unde avem locuri? La tribuna a doua! Nu prea îi venea să creadă”, a declarat Gică Popescu, pentru GSP.ro.

La rândul său, Gică Hagi a spus pentru GSP: „N-am o problemă. Am vrut să văd meciul, am stat unde am avut loc, mi-a plăcut partida, atât pot să spun. În rest, n-am nimic de comentat”.





