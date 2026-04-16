Reduceri masive în flota Lufthansa

Într-un comunicat oficial, Lufthansa a anunțat că măsura face parte dintr-un plan mai amplu pentru reducerea cheltuielilor. „Ca primă măsură, cu efect imediat, cele 27 de aeronave operaționale ale Lufthansa CityLine vor fi retrase definitiv din programul de zbor începând de poimâine, pentru a reduce pierderile suplimentare ale companiei aeriene care înregistrează pierderi”, a declarat grupul.

Pe lângă aceste schimbări, la finalul sezonului de vară, patru aeronave Airbus A340-600 destinate zborurilor pe distanțe lungi vor fi scoase din exploatare din flota principală Lufthansa.

Impactul schimbărilor asupra zborurilor spre România

Lufthansa CityLine operează mai multe zboruri către România folosind aeronave CRJ 900, însă trei dintre cele cinci rute existente vor fi afectate, potrivit Boarding Pass.

Zborurile din Munchen către Sibiu au fost deja eliminate din sistemul de rezervări, iar operatorul intenționează să reia cursele de la 1 iulie, însă cu o frecvență redusă. Totodată, zborurile din Munchen către Cluj-Napoca au fost diminuate semnificativ, cu o reducere de 75%. În ceea ce privește ruta Munchen-Oradea, zborurile vor continua cu aeronave mai mari, însă nu este exclusă o anulare a acestei rute în viitor.

Pe de altă parte, rutele dintre Frankfurt și Munchen către Aeroportul Otopeni, precum și cele dintre Munchen și Timișoara, nu vor suferi modificări.

Grevele și prețurile combustibilului, factori de presiune

Lufthansa se confruntă în această perioadă cu un conflict intens cu sindicatul piloților Vereinigung Cockpit privind sistemul de pensii al companiei, ceea ce a dus la declanșarea mai multor greve. Joi, piloții au început un nou protest de două zile, care urmează să se finalizeze vineri. În aprilie 2026, grevele personalului de cabină al Lufthansa și Lufthansa CityLine, organizate de sindicatul UFO, au cauzat deja anularea mai multor zboruri, inclusiv pe rutele către România.

Un alt factor major care a contribuit la deciziile recente ale companiei este creșterea prețurilor la kerosen. Potrivit Lufthansa, costul combustibilului pentru avioane s-a dublat de la declanșarea războiului din Orientul Mijlociu.

Directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, a avertizat recent că Europa mai dispune de doar „aproximativ șase săptămâni de combustibil pentru avioane”, iar perturbările în aprovizionare cauzate de războiul din Iran ar putea duce la anulări suplimentare de zboruri.

Lufthansa își restructurează flota și reduce zborurile

Pentru a compensa impactul financiar, Lufthansa intenționează să își extindă rapid flota mai eficientă din punct de vedere al costurilor, Discover, cu noi aeronave Airbus A350, în timp ce reducerea numărului de zboruri pe rutele de scurtă și medie distanță ale mărcii principale Lufthansa este luată în calcul pentru sezonul de iarnă 2026/2027. Compania plănuiește să retragă cinci aeronave și să reducă zborurile pe șase destinații.

CityLine, subsidiara afectată de reducerea flotei, are aproximativ 2.000 de angajați. Lufthansa a anunțat că acestora li s-a oferit posibilitatea de a-și continua activitatea în cadrul altor filiale ale grupului.

Directorul general TAROM, Bogdan Costaș, a declarat că România nu se confruntă cu o criză de carburant pentru avioane, dar creșterea prețurilor la kerosen ar putea determina scumpiri ale biletelor de avion în sezonul estival.

