Reduceri masive în flota Lufthansa

Într-un comunicat oficial, Lufthansa a anunțat că măsura face parte dintr-un plan mai amplu pentru reducerea cheltuielilor. „Ca primă măsură, cu efect imediat, cele 27 de aeronave operaționale ale Lufthansa CityLine vor fi retrase definitiv din programul de zbor începând de poimâine, pentru a reduce pierderile suplimentare ale companiei aeriene care înregistrează pierderi”, a declarat grupul.

Pe lângă aceste schimbări, la finalul sezonului de vară, patru aeronave Airbus A340-600 destinate zborurilor pe distanțe lungi vor fi scoase din exploatare din flota principală Lufthansa.

Impactul schimbărilor asupra zborurilor spre România

Lufthansa CityLine operează mai multe zboruri către România folosind aeronave CRJ 900, însă trei dintre cele cinci rute existente vor fi afectate, potrivit Boarding Pass.

Zborurile din Munchen către Sibiu au fost deja eliminate din sistemul de rezervări, iar operatorul intenționează să reia cursele de la 1 iulie, însă cu o frecvență redusă. Totodată, zborurile din Munchen către Cluj-Napoca au fost diminuate semnificativ, cu o reducere de 75%. În ceea ce privește ruta Munchen-Oradea, zborurile vor continua cu aeronave mai mari, însă nu este exclusă o anulare a acestei rute în viitor.

Pe de altă parte, rutele dintre Frankfurt și Munchen către Aeroportul Otopeni, precum și cele dintre Munchen și Timișoara, nu vor suferi modificări.

Grevele și prețurile combustibilului, factori de presiune

Lufthansa se confruntă în această perioadă cu un conflict intens cu sindicatul piloților Vereinigung Cockpit privind sistemul de pensii al companiei, ceea ce a dus la declanșarea mai multor greve. Joi, piloții au început un nou protest de două zile, care urmează să se finalizeze vineri. În aprilie 2026, grevele personalului de cabină al Lufthansa și Lufthansa CityLine, organizate de sindicatul UFO, au cauzat deja anularea mai multor zboruri, inclusiv pe rutele către România.

Un alt factor major care a contribuit la deciziile recente ale companiei este creșterea prețurilor la kerosen. Potrivit Lufthansa, costul combustibilului pentru avioane s-a dublat de la declanșarea războiului din Orientul Mijlociu.

Directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, a avertizat recent că Europa mai dispune de doar „aproximativ șase săptămâni de combustibil pentru avioane”, iar perturbările în aprovizionare cauzate de războiul din Iran ar putea duce la anulări suplimentare de zboruri.

Lufthansa își restructurează flota și reduce zborurile

Pentru a compensa impactul financiar, Lufthansa intenționează să își extindă rapid flota mai eficientă din punct de vedere al costurilor, Discover, cu noi aeronave Airbus A350, în timp ce reducerea numărului de zboruri pe rutele de scurtă și medie distanță ale mărcii principale Lufthansa este luată în calcul pentru sezonul de iarnă 2026/2027. Compania plănuiește să retragă cinci aeronave și să reducă zborurile pe șase destinații.

CityLine, subsidiara afectată de reducerea flotei, are aproximativ 2.000 de angajați. Lufthansa a anunțat că acestora li s-a oferit posibilitatea de a-și continua activitatea în cadrul altor filiale ale grupului.

Directorul general TAROM, Bogdan Costaș, a declarat că România nu se confruntă cu o criză de carburant pentru avioane, dar creșterea prețurilor la kerosen ar putea determina scumpiri ale biletelor de avion în sezonul estival.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
De ce Nicușor Dan nu a participat la priveghiul pentru Mircea Lucescu și a evitat Arena Națională: „Am fost impresionat”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul de doar 33 de cuvinte făcut de Donald Trump în urmă cu scurt timp ține primele pagini: „M-am...”. Toți au făcut ochii mari când au auzit
Viva.ro
Anunțul de doar 33 de cuvinte făcut de Donald Trump în urmă cu scurt timp ține primele pagini: „M-am...”. Toți au făcut ochii mari când au auzit
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Unica.ro
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
gsp
De la Survivor direct în scandalul meciurilor aranjate pentru pariuri: „Am citit că mă duc la închisoare. M-a sunat mama...”
GSP.RO
De la Survivor direct în scandalul meciurilor aranjate pentru pariuri: „Am citit că mă duc la închisoare. M-a sunat mama...”
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
Parteneri
Umilită, rănită și îndoliată, Mihaela Rădulescu nu se oprește cu dezvăluirile. Ce a anunțat acum despre părinții lui Felix întrece orice imaginație: “Fără căsătorie...”
Libertateapentrufemei.ro
Umilită, rănită și îndoliată, Mihaela Rădulescu nu se oprește cu dezvăluirile. Ce a anunțat acum despre părinții lui Felix întrece orice imaginație: “Fără căsătorie...”
Cel mai nou cuplu din showbiz a șocat pe toată lumea! Îi iubim, îi urmărim peste tot, dar nu am fi crezut că au o relație secretă. El are 70 de ani
Avantaje.ro
Cel mai nou cuplu din showbiz a șocat pe toată lumea! Îi iubim, îi urmărim peste tot, dar nu am fi crezut că au o relație secretă. El are 70 de ani
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Alte știri

Procesul în care Cristian Radu, primarul din Mangalia, e judecat pentru luare de mită și spălare de bani poate începe, a decis Tribunalul Constanța
Știri România 16 apr.
Procesul în care Cristian Radu, primarul din Mangalia, e judecat pentru luare de mită și spălare de bani poate începe, a decis Tribunalul Constanța
Nicușor Dan, despre era Kovesi din Justiție: „Aș înclina să cred că s-au făcut abuzuri la Parchetul General și DNA”
Știri România 16 apr.
Nicușor Dan, despre era Kovesi din Justiție: „Aș înclina să cred că s-au făcut abuzuri la Parchetul General și DNA”
Parteneri
„Fabricile de mașini devin fabrici de tancuri”. Cum se sinucide economic UE și dă aripi ascensiunii fasciste
Adevarul.ro
„Fabricile de mașini devin fabrici de tancuri”. Cum se sinucide economic UE și dă aripi ascensiunii fasciste
Transfer-șoc! Fostul star de la FCSB, aproape să semneze
Fanatik.ro
Transfer-șoc! Fostul star de la FCSB, aproape să semneze
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului

Monden

Cum au apărut Cristina Spatar și soțul ei în Egipt, după ce s-a spus că au probleme în căsnicie
Stiri Mondene 16 apr.
Cum au apărut Cristina Spatar și soțul ei în Egipt, după ce s-a spus că au probleme în căsnicie
Cine e regizorul român care deține peste 70 de mașini, dintre care 32 de epocă. Din colecția sa face parte și mașina lui Benny Andersson de la trupa ABBA
Stiri Mondene 16 apr.
Cine e regizorul român care deține peste 70 de mașini, dintre care 32 de epocă. Din colecția sa face parte și mașina lui Benny Andersson de la trupa ABBA
Parteneri
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Carburanţii, mai ieftini cu un leu, temporar. Când se vor scumpi iar
ObservatorNews.ro
Carburanţii, mai ieftini cu un leu, temporar. Când se vor scumpi iar
Felicitări! Vedeta noastră este gravidă pentru prima oară la 42 de ani! Logodnicul e muuult mai tânăr ca ea! ”Sunt însărcinată, NU suntem însărcinați!
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări! Vedeta noastră este gravidă pentru prima oară la 42 de ani! Logodnicul e muuult mai tânăr ca ea! ”Sunt însărcinată, NU suntem însărcinați!
Parteneri
VIDEO Marea greșeală făcută de Nicolae Ceaușescu în 1989: "A refuzat să creadă în realitatea transmisă de nemți"
GSP.ro
VIDEO Marea greșeală făcută de Nicolae Ceaușescu în 1989: "A refuzat să creadă în realitatea transmisă de nemți"
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
GSP.ro
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
Parteneri
Cât de des se uită copiii președintelui la televizor? Nicușor Dan: „Au voie, când și când, la niște filme pe calculator”
Mediafax.ro
Cât de des se uită copiii președintelui la televizor? Nicușor Dan: „Au voie, când și când, la niște filme pe calculator”
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Promo
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Ultimul drum pentru Mihai, unul dintre tinerii morți în accidentul din pădurea Snagov. Scene sfâșietoare de la înmormântare
Wowbiz.ro
Ultimul drum pentru Mihai, unul dintre tinerii morți în accidentul din pădurea Snagov. Scene sfâșietoare de la înmormântare
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Redactia.ro
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
VIDEO El este preotul care a sfârșit carbonizat în locuința sa din Onești. A reușit să iasă din casă la timp, dar s-a întors crezând că a uitat ceva
KanalD.ro
VIDEO El este preotul care a sfârșit carbonizat în locuința sa din Onești. A reușit să iasă din casă la timp, dar s-a întors crezând că a uitat ceva

Politic

Ilie Bolojan anunță planurile pentru 1.500 de companii de stat: TAROM și CFR intră în redresare, iar CFR Marfă și Petrotrans vor fi lichidate
Politică 16 apr.
Ilie Bolojan anunță planurile pentru 1.500 de companii de stat: TAROM și CFR intră în redresare, iar CFR Marfă și Petrotrans vor fi lichidate
România negociază la Washington datoria de 600.000.000 de euro către Pfizer: Alexandru Nazare și Alexandru Rogobete vor să convertească amenda în medicamente
Politică 16 apr.
România negociază la Washington datoria de 600.000.000 de euro către Pfizer: Alexandru Nazare și Alexandru Rogobete vor să convertească amenda în medicamente
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Problemele medicale cu care se confruntă o cunoscută tenismenă. A decis să nu mai ascundă nimic
Fanatik.ro
Problemele medicale cu care se confruntă o cunoscută tenismenă. A decis să nu mai ascundă nimic
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi
Spotmedia.ro
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi