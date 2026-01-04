Implicat în proxenetism?

O tragedie a zguduit stațiunea elvețiană Crans-Montana: un incendiu devastator într-un bar a provocat moartea a 40 de oameni. Atenția autorităților s-a îndreptat către proprietarii localului „Le Constellation”, soții Jessica (40 de ani) și Jacques Moretti (49 de ani), doi restauratori francezi care și-au construit un renume prin deținerea mai multor restaurante și baruri din zonă.

Jacques Moretti însă nu este un personaj străin autorităților. Acesta a fost anterior implicat în mai multe controverse legale, fiind cunoscut de poliție.

Corsicanul Moretti, care deține și două restaurante în Crans și Lens, se confruntă acum cu trecutul său. A fost implicat în proxenetism în urmă cu 30 de ani.

Pe la începutul mileniului, se pare că a ispășit chiar și o pedeapsă cu închisoarea pentru fraudă, răpire și sechestrare ilegală.

„De atunci însă, el nu mai aparține spectrului crimei organizate”, a declarat o sursă din poliție pentru Le Parisien.

Patronii clubului ars în Crans-Montana sun cercetați pentru omucidere din culpă. Răspunsuri cruciale s-ar putea afla într-o arhivă digitală uitată. În timp ce conturile oficiale de socializare ale barului au fost șterse în dimineața de 1 ianuarie, o pagină veche de Facebook a fost descoperită vineri de un utilizator Reddit.

„Am făcut barul singur”, fără echipament, fără firmă specializată

Acum 10 ani, Jacques Moretti a prezentat cu mândrie transformarea unui „salon de ceai oarecum demodat” în barul la modă „Constellation”.

„Jacques, la cârmă”, se arată în legenda de sub o fotografie de pe Facebook, pe o pagină veche a clubului, disponibilă și acum. În altele, el însuși supraveghează lucrările de excavare la scările care duc din subsol.

Albumele foto dezvăluie natura artizanală a lucrării. Nicio firmă identificabilă, niciun echipament de protecție: imaginile sugerează o renovare realizată cu resurse limitate, posibil interne.

Această impresie a fost confirmată de un articol din „Nouvelliste” din iunie 2016. Proprietarul, Jacques Moretti, nu a ascuns originea lucrării: „Am făcut aproape totul singur. Uitați-vă la acești pereți, sunt 14 tone de piatră uscată, provin din Saint-Léonard!”.

Scara – mai îngustă, spuma – inflamabilă

Un alt lucru se observă imediat: în comparație cu barul predecesor, vechi de 45 de ani, scările au fost făcute și mai înguste!

Fotografiile constituie o documentație tehnică precisă care, fără îndoială, îi vor interesa pe anchetatori. Acestea prezintă toate etapele procesului de izolare. Fotografiile înfățișează stive de panouri de vată minerală acoperite cu spumă gri închis.

Imaginile arată prezența sa nu doar pe tavan, ci și pe pereții laterali și chiar pe ornamentele unor uși.

Moretti: „Totul, conform standardelor”

Contactat telefonic 24heures, Moretti a refuzat orice interviu lung, spunând că „nu se simte bine” în urma tragediei.

El a dat asigurări că stabilimentul a fost inspectat „de 3 ori în zece ani” și că „totul a fost făcut conform standardelor”.

Ancheta va examina și eventualele renovări efectuate la bar, sistemele de stingere a incendiilor, căile de evacuare și numărul exact de persoane aflate în interior în momentul izbucnirii focului.

Deși poliția a intervenit rapid, starea gravă a victimelor a îngreunat identificarea cadavrelor, proces care ar putea dura mai multe zile.

Printre cei aflați în bar este posibil să fie și un român de 18 ani, care este de negăsit, după cum a transmis Ministerul de Externe.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE