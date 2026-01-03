Un incendiu devastator a izbucnit în noaptea de Revelion la clubul „Le Constellation”, situat în centrul stațiunii de schi Crans-Montana, cantonul Valais, Elveția, provocând moartea a cel puțin 40 de persoane și rănirea altor 119, majoritatea tineri cu vârste între 15 și 25 de ani. Printre cei aflați în bar este posibil să fie și un român de 18 ani, care este de negăsit, după cum a transmis Ministerul de Externe.

Clubul, deținut de cuplul francez Jacques (49 de ani) și Jessica Moretti (40 de ani), era plin de tineri din întreaga lume când flăcările au cuprins subsolul în jurul orei 1:30 dimineața. Soția proprietarului se afla în club și a suferit arsuri la braț, iar Jacques Moretti nu era acolo la momentul izbucnirii incendiului.

🚨 Un bar a explosé au milieu de la station de ski de Crans-Montana, en Suisse, faisant plusieurs morts et des dizaines de blessés.



Crans-Montana étant le Courchevel suisse, les autorités ne communiquent pas sur les enfants de millionnaires présents sur les lieux. pic.twitter.com/6XHqrKMcg0 — Lia Sagan (@liasagan) January 1, 2026

Procurorii din cantonul Valais investighează acum infracțiuni precum omor din neglijență, vătămare corporală din neglijență și incendiere din neglijență după tragedia care este una dintre cele mai grave din istoria recentă a Elveției.

Incendiul a rănit alte 119 persoane, multe dintre ele cu arsuri grave, iar la două zile după dezastru autoritățile încă încercau să identifice majoritatea victimelor. Ministrul elvețian al Justiției, Beat Jans, a declarat că temperaturile din interiorul barului ar fi atins între 500 și 600 de grade Celsius, subliniind amploarea extremă a incendiului.

Potrivit martorilor, personalul barului Le Constellation ar fi purtat artificii pe sticlele de șampanie, iar anchetatorii analizează și rolul unui material de spumă folosit pentru izolația fonică a tavanului din subsol. Procurorul-șef Beatrice Pilloud a precizat că există indicii clare că focul a pornit după ce artificiile au ajuns prea aproape de tavan, declanșând un incendiu extrem de rapid.

Newly surfaced clip from the tragic fire at La Constellation bar in Crans-Montana, Switzerland, showing the moment pyrotechnics ignited the blaze during New Year eve celebrations. At least 40 dead, 115 injured. https://t.co/9iFs4x821F pic.twitter.com/iCPqs8eqUl — InfactoWeaver (@InfactoWeaver) January 1, 2026

Ancheta va examina și eventualele renovări efectuate la bar, sistemele de stingere a incendiilor, căile de evacuare și numărul exact de persoane aflate în interior în momentul izbucnirii focului. Deși poliția a intervenit rapid, starea gravă a victimelor a îngreunat identificarea cadavrelor, proces care ar putea dura mai multe zile.

