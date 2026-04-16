Teama principală rămâne inflația

Datele sondajului INSCOP, realizat în prima săptămână a lunii aprilie 2026, arată că teama principală a românilor rămâne inflația generată de criza energetică, prognozând o durată extinsă a acestor dezechilibre, potrivit Informat.ro.

„Datele Barometrului Informat.ro – INSCOP arată că românii combină un realism difuz indicat prin faptul că majoritatea se așteaptă la un conflict mai lung în Orientul Mijlociu, cu o anxietate economică persistentă. Acest lucru sugerează că legitimitatea politicilor externe va depinde tot mai mult de costurile economice resimțite intern. De asemenea, datele dezvăluie un clivaj între publicul urban-educat, mai informat și mai sceptic față de eficiența intervențiilor militare occidentale și publicul mai dezangajat, cu nivel ridicat de incertitudine”, spune Remus Ștefureac, director INSCOP Reseach.

Mai mult, optimismul românilor privind intervenția SUA-Israel este în declin. Deși tabăra celor care cred în reușită este încă majoritară față de cea a pesimiștilor, marja de siguranță s-a subțiat considerabil. Se observă o schimbare de paradigmă: chiar și electoratul provestic începe să manifeste rezerve cu privire la finalitatea și succesul acestor operațiuni militare complexe.

„În paralel, percepțiile geopolitice încep să se alinieze partizan, ceea ce poate duce la o ancorare excesivă a politicii externe în dispute și preferințe partizane/ideologice interne. Este un fenomen care riscă să provoace unele dificultăți de coerență strategică pe termen lung, fără precedent în România, în ultimele 3 decenii”, susține Remus Ștefureac.

28,1% dintre români cred că războiul va dura peste un an

Românii sunt profund divizați în ceea ce privește durata războiului din Iran, însă cei mai mulți anticipează un conflict de uzură:

Sub o lună: 16,6% (optimiștii);

Termen mediu (2–6 luni): aprox. 22%;

Termen lung (6–12 luni): 9,2%;

Peste un an: 28,1% (cea mai mare pondere a răspunsurilor ferme);

Indeciși: 24%.

Fragmentarea răspunsurilor și procentul ridicat de indeciși (24%) subliniază incertitudinea majoră generată de acest conflict.

Confuzie la nivelul zonelor rurale

Publicul urban și corporatist din România se pregătește pentru un conflict lung în Iran. În schimb, un grad ridicat de confuzie și lipsă de orizont se observă la nivelul zonelor rurale, al populației peste 60 de ani și al simpatizanților AUR, aceștia fiind cei mai numeroși în categoria „nu știu/nu pot aprecia”.

Majoritatea covârșitoare a românilor (56,1%) este convinsă că șocul economic provocat de războiul din Iran nu va trece ușor, anticipând că prețurile mari, în special la carburanți, vor persista o perioadă îndelungată. Doar un procent infim de 7,2% mai speră într-o revenire rapidă a economiei imediat după încetarea focului, în timp ce 30,9% mizează pe o normalizare lentă și treptată.

Cei mai încrezători în capacitatea economiei de a-și reveni „peste noapte” după conflictul din Iran sunt adulții tineri (30-44 de ani) și persoanele cu studii primare. Deși majoritatea populației este sceptică, aceste segmente demografice mențin o speranță peste medie că prețurile se vor normaliza rapid după încheierea ostilităților.

Bărbații, cei mai pesimiști

Viziunea unei redresări economice treptate este susținută cu precădere de segmentele de populație cu un nivel ridicat de educație și integrare urbană. Votanții PNL și USR, femeile, tinerii sub 30 de ani și angajații din sectorul public tind să creadă că unda de șoc a conflictului din Iran se va estompa lent, o opinie împărtășită în special de rezidenții din București și din marile metropole.

Persistența pe termen lung a efectelor războiului este un scenariu crezut cu precădere de bărbați, de persoanele care lucrează în sectorul privat și de votanții PSD. Aceste segmente reprezintă vocea cea mai sceptică a sondajului INSCOP din aprilie 2026, prognozând o perioadă extinsă de instabilitate economică.

46,7% cred în reușita militară a SUA

Majoritatea românilor anticipează o victorie a Statelor Unite și a Israelului în conflictul cu Iranul. Conform datelor Barometrului INSCOP, tabăra celor care cred în reușita militară (46,7%) o depășește clar pe cea a pesimiștilor (35,4%). Totuși, incertitudinea rămâne ridicată, reflectată de procentul de 17,8% al celor care au refuzat să se pronunțe.

Încrederea în victoria militară a SUA și Israelului depășește media națională în rândul unor categorii diverse. Cei mai convinși de succesul operațiunii sunt bărbații, tinerii sub 30 de ani și votanții PNL. Interesant este că acestui val de optimism strategic i se alătură și persoanele cu educație primară, formând împreună polul cel mai încrezător al sondajului.

Scepticismul privind victoria SUA și a Israelului în Iran este cel mai pronunțat în rândul segmentelor mature și bine informate. Votanții USR, persoanele cu studii superioare și locuitorii din București tind să creadă, într-o măsură mult mai mare decât restul țării, că operațiunea militară nu își va atinge obiectivele, opinie împărtășită și de categoria de vârstă 45-59 de ani.