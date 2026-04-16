Teama principală rămâne inflația

Datele sondajului INSCOP, realizat în prima săptămână a lunii aprilie 2026, arată că teama principală a românilor rămâne inflația generată de criza energetică, prognozând o durată extinsă a acestor dezechilibre, potrivit Informat.ro.

„Datele Barometrului Informat.ro – INSCOP arată că românii combină un realism difuz indicat prin faptul că majoritatea se așteaptă la un conflict mai lung în Orientul Mijlociu, cu o anxietate economică persistentă. Acest lucru sugerează că legitimitatea politicilor externe va depinde tot mai mult de costurile economice resimțite intern. De asemenea, datele dezvăluie un clivaj între publicul urban-educat, mai informat și mai sceptic față de eficiența intervențiilor militare occidentale și publicul mai dezangajat, cu nivel ridicat de incertitudine”, spune Remus Ștefureac, director INSCOP Reseach.

Mai mult, optimismul românilor privind intervenția SUA-Israel este în declin. Deși tabăra celor care cred în reușită este încă majoritară față de cea a pesimiștilor, marja de siguranță s-a subțiat considerabil. Se observă o schimbare de paradigmă: chiar și electoratul provestic începe să manifeste rezerve cu privire la finalitatea și succesul acestor operațiuni militare complexe.

„În paralel, percepțiile geopolitice încep să se alinieze partizan, ceea ce poate duce la o ancorare excesivă a politicii externe în dispute și preferințe partizane/ideologice interne. Este un fenomen care riscă să provoace unele dificultăți de coerență strategică pe termen lung, fără precedent în România, în ultimele 3 decenii”, susține Remus Ștefureac.

28,1% dintre români cred că războiul va dura peste un an

Românii sunt profund divizați în ceea ce privește durata războiului din Iran, însă cei mai mulți anticipează un conflict de uzură:

  • Sub o lună: 16,6% (optimiștii);
  • Termen mediu (2–6 luni): aprox. 22%;
  • Termen lung (6–12 luni): 9,2%;
  • Peste un an: 28,1% (cea mai mare pondere a răspunsurilor ferme);
  • Indeciși: 24%.

Fragmentarea răspunsurilor și procentul ridicat de indeciși (24%) subliniază incertitudinea majoră generată de acest conflict.

Confuzie la nivelul zonelor rurale

Publicul urban și corporatist din România se pregătește pentru un conflict lung în Iran. În schimb, un grad ridicat de confuzie și lipsă de orizont se observă la nivelul zonelor rurale, al populației peste 60 de ani și al simpatizanților AUR, aceștia fiind cei mai numeroși în categoria „nu știu/nu pot aprecia”.

Majoritatea covârșitoare a românilor (56,1%) este convinsă că șocul economic provocat de războiul din Iran nu va trece ușor, anticipând că prețurile mari, în special la carburanți, vor persista o perioadă îndelungată. Doar un procent infim de 7,2% mai speră într-o revenire rapidă a economiei imediat după încetarea focului, în timp ce 30,9% mizează pe o normalizare lentă și treptată.

Cei mai încrezători în capacitatea economiei de a-și reveni „peste noapte” după conflictul din Iran sunt adulții tineri (30-44 de ani) și persoanele cu studii primare. Deși majoritatea populației este sceptică, aceste segmente demografice mențin o speranță peste medie că prețurile se vor normaliza rapid după încheierea ostilităților.

Bărbații, cei mai pesimiști

Viziunea unei redresări economice treptate este susținută cu precădere de segmentele de populație cu un nivel ridicat de educație și integrare urbană. Votanții PNL și USR, femeile, tinerii sub 30 de ani și angajații din sectorul public tind să creadă că unda de șoc a conflictului din Iran se va estompa lent, o opinie împărtășită în special de rezidenții din București și din marile metropole.

Persistența pe termen lung a efectelor războiului este un scenariu crezut cu precădere de bărbați, de persoanele care lucrează în sectorul privat și de votanții PSD. Aceste segmente reprezintă vocea cea mai sceptică a sondajului INSCOP din aprilie 2026, prognozând o perioadă extinsă de instabilitate economică.

46,7% cred în reușita militară a SUA

Majoritatea românilor anticipează o victorie a Statelor Unite și a Israelului în conflictul cu Iranul. Conform datelor Barometrului INSCOP, tabăra celor care cred în reușita militară (46,7%) o depășește clar pe cea a pesimiștilor (35,4%). Totuși, incertitudinea rămâne ridicată, reflectată de procentul de 17,8% al celor care au refuzat să se pronunțe.

Încrederea în victoria militară a SUA și Israelului depășește media națională în rândul unor categorii diverse. Cei mai convinși de succesul operațiunii sunt bărbații, tinerii sub 30 de ani și votanții PNL. Interesant este că acestui val de optimism strategic i se alătură și persoanele cu educație primară, formând împreună polul cel mai încrezător al sondajului.

Scepticismul privind victoria SUA și a Israelului în Iran este cel mai pronunțat în rândul segmentelor mature și bine informate. Votanții USR, persoanele cu studii superioare și locuitorii din București tind să creadă, într-o măsură mult mai mare decât restul țării, că operațiunea militară nu își va atinge obiectivele, opinie împărtășită și de categoria de vârstă 45-59 de ani.

Ciprian Ciucu atacă furibund PSD și sare în apărarea lui Ilie Bolojan: „Nu aveți un plan, nu aveți o viziune pentru țară, nu aveți nimic”

Anunțul de doar 33 de cuvinte făcut de Donald Trump în urmă cu scurt timp ține primele pagini: „M-am...”. Toți au făcut ochii mari când au auzit
Viva.ro
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Unica.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
gsp
VIDEO Marea greșeală făcută de Nicolae Ceaușescu în 1989: "A refuzat să creadă în realitatea transmisă de nemți"
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Umilită, rănită și îndoliată, Mihaela Rădulescu nu se oprește cu dezvăluirile. Ce a anunțat acum despre părinții lui Felix întrece orice imaginație: “Fără căsătorie...”
Libertateapentrufemei.ro
Cel mai nou cuplu din showbiz a șocat pe toată lumea! Îi iubim, îi urmărim peste tot, dar nu am fi crezut că au o relație secretă. El are 70 de ani
Avantaje.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
Cum vor fi aduse în România Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice: vor fi expuse temporar la Muzeul de Istorie
BREAKING NEWS
Știri România 12:34
CTP, critici dure la adresa PSD: „Grindeanu vrea să dea impresia electoratului că el este cel care îl dă jos pe călăul Bolojan, care suge hemoglobina nației”
Știri România 12:06
Orașul secret al bogaților eliminat de pe Google Maps și păzit ca o fortăreață. Fiecare intrare este marcată cu „accesul interzis”
Adevarul.ro
Miliardarii nevăzuţi ai petrolului. Cine sunt magnaţii care câştigă o jumătate de milion de dolari pe zi de pe urma războiului din Golf
Fanatik.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
Imagini emoționante cu fata cea mică a lui Florin Dumitrescu. Mia a împlinit 11 ani. „Este o minune și știe asta. E carismatică și neobosit de vorbăreață”
Stiri Mondene 12:26
Ispitele de la „Insula Iubirii” nu-și mai ascund relația: „Cine credeți că e în poză?”
Stiri Mondene 12:04
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Oraşul din România care caută forţă de muncă. Sunt sute de joburi disponibile 
ObservatorNews.ro
Felicitări! Vedeta noastră este gravidă pentru prima oară la 42 de ani! Logodnicul e muuult mai tânăr ca ea! ”Sunt însărcinată, NU suntem însărcinați!
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Marea greșeală făcută de Nicolae Ceaușescu în 1989: "A refuzat să creadă în realitatea transmisă de nemți"
GSP.ro
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
GSP.ro
Ieșeanul care a brevetat colectarea PET-urilor cu sacul extinde RVM-urile IZI în șase orașe: planul pentru România
Mediafax.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Ultimul drum pentru Mihai și David, tinerii morți în accidentul din pădurea Snagov. Scene sfâșietoare de la înmormântare. Părinții victimelor, la capătul puterilor
Wowbiz.ro
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Lângă cine a apărut Codruța Filip după ce Valentin Sanfira și-a refăcut viața sentimentală. Fotografiile au stârnit reacții în rândul fanilor
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira nu se mai abține. Ce mesaj tăios a transmis artistul la mai bine de o lună de la divorț
Redactia.ro
Daniel, un român stabilit în Italia, s-a stins fulgerător, la doar 39 de ani. Doi copii au rămas acum fără tată
KanalD.ro
Ilie Bolojan a anunțat PNL că nu demisionează din funcța de premier. PSD vrea să scape de el
Politică 11:07
Ciprian Ciucu atacă furibund PSD și sare în apărarea lui Ilie Bolojan: „Nu aveți un plan, nu aveți o viziune pentru țară, nu aveți nimic”
Politică 10:44
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Schimbare majoră la Craiova! Decizia care simplifică total startul viitorului sezon pentru Universitatea
Fanatik.ro
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi
Spotmedia.ro
