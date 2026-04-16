Live text
Acum 32 minute
00:00 - Acum 32 minute
16-04-2026

Toți senatorii republicani din SUA, cu excepția unuia, au votat ca războiul împotriva Iranului să continue

După cum am relatat, senatorii americani au votat cu 52 de voturi la 47 împotriva unei rezoluții conduse de democrați care viza oprirea războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului până când ostilitățile vor fi autorizate de Congres.

Senatorul Rand Paul din Kentucky a fost singurul republican care a votat în favoare, subliniind sprijinul continuu al partidului pentru politica de război a lui Trump. Senatorul republican Jim Justice din Virginia de Vest nu a votat.

A fost a patra oară în acest an când democrații au forțat voturile asupra unor măsuri similare, dar toate au eșuat în fața opoziției republicanilor. Singurul „nu” a venit de la senatorul din Pennsylvania, John Fetterman.

Liderii partidului democrat au promis că vor continua să prezinte o rezoluție privind puterile de război până când conflictul se va încheia sau Congresul va autoriza continuarea luptelor.

00:00 - Acum 32 minute
16-04-2026

După întâlnirea cu Pakistanul, cel mai important diplomat iranian promite pace

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat miercuri că Teheranul își menține angajamentul față de promovarea păcii și stabilității în regiune, după ce l-a primit în Iran pe șeful statului major al armatei pakistaneze, mareșalul Asim Munir, și pe delegația care îl însoțește.

Munir, care a devenit un intermediar cheie între Statele Unite și Iran, a sosit la Teheran în fruntea unei delegații de nivel înalt care purta un mesaj de la Washington, potrivit armatei pakistaneze de astăzi.

„Sunt foarte încântat să-l primesc pe mareșalul Munir în Iran”, a declarat Araghchi într-un mesaj publicat după întâlnire.

Araghchi și-a exprimat, de asemenea, aprecierea pentru găzduirea discuțiilor de către Pakistan, numind-o o reflectare a „profunzimii și forței” relațiilor bilaterale dintre cele două țări.

„Angajamentul nostru față de promovarea păcii și stabilității în regiune rămâne ferm, iar acest angajament este împărtășit între noi”, a spus el.

00:00 - Acum 32 minute
16-04-2026

Iranul ordonă suspendarea exporturilor de produse petrochimice

Compania Națională Petrochimică (NPC) din Iran a suspendat exporturile de produse petrochimice „până la o nouă notificare” pentru a acorda prioritate aprovizionării interne perturbate de atacurile americano-israeliene între 28 februarie și 8 aprilie.

„După cum știți, având în vedere condițiile actuale și pagubele rezultate din război și atacurile ostile împotriva țării, sprijinirea industriilor interne și a consumatorilor este de mare importanță și sensibilitate”, a declarat Mohammad Motaghi, directorul pentru dezvoltarea industriilor din aval al NPC, într-o scrisoare din această săptămână.

Motaghi a mai spus că, având în vedere gestionarea deficitară a cererii în industriile din aval, sunt necesare controale la export pentru a preveni ieșirea directă și indirectă de mărfuri din țară.

Pentru a asigura materii prime pentru producătorii din Iran, Motaghi a ordonat oprirea exporturilor de produse petrochimice și a instruit companiile să ia măsuri pentru a returna transporturile care au fost exportate, dar care nu au fost încă livrate în străinătate.

Iranul este un exportator major de polimeri precum polietilena și polipropilena, precum și de alte produse petrochimice utilizate pentru fabricarea materialelor plastice și a unei game largi de bunuri de consum și industriale.

00:00 - Acum 32 minute
16-04-2026

SUA vor da sancțiuni secundare țărilor care cumpără petrol iranian

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că SUA sunt „acum dispuse să aplice sancțiuni secundare” țărilor care cumpără petrol iranian sau iau banii de la Teheran.

Bessent, când a fost întrebat despre o scrisoare trimisă de Departamentul Trezoreriei aliaților care sugerează că sancțiunile actuale împotriva Iranului nu au impactul dorit, a spus că aceasta „nu este o caracterizare corectă”.

„Ieri, am anunțat Operațiunea Furia Economică și, timp de peste un an, am avut presiune maximă asupra iranienilor, atât pentru blocarea plăților către statul iranian, cât și pentru a ataca conturile IRGC (Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice)”, a spus el.

Secretarul Trezoreriei a adăugat că administrația ar dori să înghețe „mai multe fonduri ale conducerii IRGC și ale oricăror membri ai conducerii iraniene”. Și, a spus el, administrația Trump a transmis țărilor „că, dacă cumpărați petrol iranian, dacă bani iranieni se află în băncile voastre, suntem acum dispuși să aplicăm sancțiuni secundare, ceea ce este o măsură foarte severă”.

Bessent a declarat că au reiterat amenințarea în mod specific la adresa a două bănci chineze, deși nu a specificat care dintre ele.

Rețineți: În ianuarie, președintele Donald Trump a declarat că va adopta un tarif de 25% pentru țările care fac afaceri cu Iranul „cu efect imediat”. Cu toate acestea, acest lucru nu părea să intre în vigoare la momentul respectiv.

Un tarif pentru țările care fac afaceri cu Iranul ar avea un impact direct asupra Chinei, un partener comercial major atât al Iranului, cât și al Statelor Unite.

00:00 - Acum 32 minute
16-04-2026

Donald Trump trimite încă 10.000 de soldați în Orientul Mijlociu ca să forțeze Iranul să cedeze

Potrivit unor surse oficiale citate sub protecția anonimatului, Pentagonul va trimite mii de soldați suplimentari pentru a consolida prezența americană din zonă. Întăririle sunt structurate astfel: Grupul de atac USS George HW Bush: Aproximativ 6.000 de militari aflați la bordul portavionului și al navelor de război din escorta sa vor ajunge în regiune în următoarele zile. Grupul Amfibiu Boxer: Alți 4.200 de soldați, incluzând membri ai Unității Expediționare a 11-a a Corpului Pușcașilor Marini, sunt așteptați să sosească spre sfârșitul lunii aprilie.

