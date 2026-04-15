Mișcarea vine în contextul în care armistițiul actual se apropie de final, iar Washingtonul caută să pună capăt conflictului armat izbucnit la începutul acestui an.

Desfășurare masivă de forțe

Potrivit unor surse oficiale citate sub protecția anonimatului, Pentagonul va trimite mii de soldați suplimentari pentru a consolida prezența americană din zonă.

Întăririle sunt structurate astfel:

Grupul de atac USS George HW Bush: Aproximativ 6.000 de militari aflați la bordul portavionului și al navelor de război din escorta sa vor ajunge în regiune în următoarele zile.

Grupul Amfibiu Boxer: Alți 4.200 de soldați, incluzând membri ai Unității Expediționare a 11-a a Corpului Pușcașilor Marini, sunt așteptați să sosească spre sfârșitul lunii aprilie.

Aceste noi trupe se vor alătura contingentului de aproximativ 50.000 de militari americani deja staționați în Orientul Mijlociu, care participă în prezent la misiuni de combatere a forțelor iraniene.

Armistițiu fragil și opțiuni militare pe masa administrației Trump

Suplimentarea trupelor are loc pe fondul unei ferestre de timp critice. Actualul armistițiu de două săptămâni urmează să expire pe 22 aprilie.

Conform rapoartelor, administrația președintelui Donald Trump ia în calcul opțiuni militare severe în cazul în care acest acord fragil de încetare a focului se va prăbuși. Printre scenariile luate în considerare se numără lansarea de noi atacuri aeriene sau chiar declanșarea unor operațiuni terestre.

Blocaj diplomatic la Islamabad

La nivel diplomatic, eforturile de a pune capăt războiului purtat de SUA și Israel împotriva Iranului – conflict declanșat pe 28 februarie – nu au dat încă roade.

Discuțiile purtate în weekend la Islamabad între oficialii americani și cei iranieni s-au încheiat fără un consens.

În ciuda acestui eșec temporar, se depun eforturi diplomatice intense pentru organizarea unei noi runde de negocieri, în încercarea de a obține un acord definitiv și de a evita o escaladare majoră.

