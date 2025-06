Mai multe case au fost avariate pe Clonavon Terrace în atacuri pe care autoritățile le-au calificat drept „violență din motive rasiale”. Ballymena a fost scena unor revolte, după ce doi adolescenți români au fost acuzați de agresiune sexuală.

Femeia, care are trei copii, locuiește într-una dintre casele atacate în timpul revoltelor din acest oraș. Violențele au urmat unui protest anterior în semn de susținere a familiei unei fete care a fost victima agresiunii sexuale comise de cei doi români de 14 ani.

Românca a mărturisit că a încercat să plece din casă

Agenția de presă PA a stat de vorbă marți, 10 iunie, cu mai mulți oameni, care au spus că au de gând să-și părăsească casele. Românca a afirmat că a încercat să plece din casă, după ce geamul din față a fost spart.

„Copiii mă întrebau de ce suntem atacați. Nu vreau să rămân aici acum, copiilor le este frică și mie îmi este frică”, a afirmat mama româncă din Irlanda de Nord.

Totodată, un alt român, care trăiește în zonă de 15 ani, a afirmat că nu se aștepta ca oamenii furioși să ajungă până în fața casei sale.

„Revoltele au început noaptea trecută. Nu ne așteptam să ajungă în fața casei noastre. Am încercat să ieșim din casă și să mergem într-un loc sigur. Locuiesc aici de 15 ani. Orice altceva a fost frumos, totul a fost OK. Am atât de mulți prieteni în Ballymena, am primit atât de mult sprijin”, a mărturisit bărbatul.

Un român se gândește să se mute din Ballymena

Totodată, el a mai spus că a primit mesaje de la prieteni în care era întrebat dacă el și familia sa sunt bine: „Toți ne trimiteau mesaje și ne întrebau dacă suntem bine, dacă suntem în siguranță, dacă pot face ceva pentru noi.”

„Sunt norocos pentru că pagubele de aici nu sunt prea mari, dar sora mea are trei copii, eu am o fetiță. Vom locui în casa unui prieten pentru o vreme și apoi vom încerca să ne mutăm de aici”, a mai adăugat el.

Românul a mai afirmat că a trăit în Ballymena „jumătate din viață” și că înțelege nevoia oamenilor de a protesta, însă a mărturisit că „nu trebuia să fie așa”: „Nu ar trebui să fim nevoiți să plătim prețul.”

Amintim că sute de manifestanţi, dintre care unii mascaţi, s-au confruntat marți seară, 10 iunie, cu poliţia antirevoltă, aruncând cu artificii şi sticle asupra forţelor de ordine, care a recurs la tunuri de apă pentru a-i dispersa.