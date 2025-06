Sursă video: X/The Yorkshire Lass

Conform cotidianului britanic Daily Mail, adolescenții români sunt acuzați că au agresat sexual o tânără sâmbătă seară în Ballymena, în Clonavon Terrace. Cei doi au fost duși în fața instanței pentru tentativă de viol.

Românii, care neagă acuzațiile, au avut nevoie de un translator luni dimineața, conform BBC. După câteva ore, pe platformele sociale au apărut videoclipuri cu mai mulți oameni strânși într-un parc local. Imaginile au fost surprinse înainte ca aceștia să se îndrepte spre zona Clonavon Terrace.

Ulterior, la fața locului și-au făcut apariția și oamenii legii. Oamenii au aruncat cu vopsea asupra polițiștilor, iar casele din apropiere au fost vandalizate de tineri mascați, care au fost acuzați că au provocat incendii.

În plus, geamurile unei mașini de poliție au fost sparte.

„Îi îndemnăm pe toți să rămână calmi și să acționeze în mod responsabil. Violența și haosul nu vor face decât să expună oamenii la riscuri mai mari”, a afirmat comisarul-șef Sue Steen.

Cei doi adolescenți români au fost arestați preventiv și se vor prezenta din nou în fața instanței pe 2 iulie.

Amintim că o revoltă a izbucnit în Leeds în vara anului trecut, după ce autoritățile britanice au încercat să preia copiii unei familii de români.