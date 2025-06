Sute de manifestanţi, dintre care unii mascaţi, s-au confruntat cu poliţia anti-revoltă, aruncând cu artificii şi sticle asupra forţelor de ordine, care a recurs la tunuri de apă pentru a-i dispersa.

Cu o seară înainte, mai multe locuinţe au fost incendiate şi 15 poliţişti au fost răniţi într-un cartier al acestui oraş cu 31.000 de locuitori din nordul Irlandei de Nord.

Potrivit unui jurnalist AFP prezent la faţa locului, marţi seara a fost desfăşurat un important dispozitiv de poliţie în oraşul unde trăieşte o importantă comunitate de migranţi.

Cu toate acestea, sute de manifestanţi, dintre care unii mascaţi, s-au adunat și au început să atace forţele de ordine cu sticle şi artificii.

„Poliţia se confruntă în prezent cu tulburări grave în cartierul Clonavon Terrace”, a declarat o purtătoare de cuvânt, îndemnând la evitarea zonei.

🇮🇪BALLYMENA: Riots continue for a second night in the town after a series of sexual assaults on underage girls by people of migrant background recently.



Protests have spread across the north of Ireland, including areas of Belfast.



