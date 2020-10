Marcel Ciolacu, ultimul sosit în grupul politicienilor care nu au respectat regulile anti-COVID. Ce explicație au aleșii când sunt surprinși că încalcă restricțiile

Robert Negoiță (aprilie 2020)

Pe 19 aprilie, de Paşti, primarul sectorului 3, Robert Negoiță, a fost filmat pe bicicletă în timp ce se plimba, alături de prietena sa, în Parcul IOR, încălcând legea valabilă pe perioada stării de urgență, care spunea că lumea nu trebuia să iasă din case decât în anumite condiții, iar regula de la acel moment mai prevedea că intrarea în parc este interzisă.



Negoiță a susținut pentru Hotnews că, de fapt, inspecta parcul, care fusese închis prin ordonanță militară din cauza epidemiei de COVID-19: “Cineva trebuie să și muncească. Este adevărat, în ziua de Paști am luat și iubita cu mine, dar am fost la verificat lucrări. O las singură tot timpul, am zis ca măcar azi, în ziua de Paști să vină cu mine, să fie cu mine, să nu o las singură”. Poliția n-a crezut în teza controlului și i-a amendat pe cei doi cu câte 10.000 de lei fiecare.

Ludovic Orban și câțiva miniștri PNL (mai 2020)

Pe 29 mai, în spațiul public a fost distribuită o fotografie în care Ludovic Orban era surprins fumând o țigară în biroul său de la Palatul Victoria. În aceeași încăpere, mai erau ministrul transporturilor, Lucian Bode, vicepremierul Raluca Turcan, ministrul economiei, Virgil Popescu, și ministrul de externe, Bogdan Aurescu. Niciunul nu purta mască.

Ludovic Orban a explicat că imaginea a fost făcută de ziua lui, pe 25 mai, şi că în birou mai erau câteva persoane “care nu se văd”. “Am stat de vorbă şi i-am servit cu o gustare, cu un pahar de bere”, spunea premierul pentru Libertatea, după care a avut o explicație și pentru absența măștii: “Pentru că mâncasem, se vede după farfuriile de pe mese”.

Rareș Bogdan (iunie 2020)

Pe 22 iunie, Libertatea a scris că Rareș Bogdan a aniversat ziua fiicei sale, cu 100 de oameni care au petrecut într-un restaurant din Cluj, împotriva legii. Imaginile ziarului, luate cu drona, arătau cum pe terasă și în curte erau câțiva oameni, restul stând în interiorul restaurantului, deși legal nu putea fi invitate mai mult de 20 de persoane.

O zi mai târziu, prim-vicepreședintele PNL a spus pentru stiripesurse.ro: “Cred că au fost maximum 40 de persoane și am avut mese pe terasă, doar pentru cei mai în vârstă în interior. Cifra de 100 de persoane este o tâmpenie”.

Deputații PSD Adrian Solomon și Irinel Stativă (iulie 2020)

Pe 7 iulie, deputații PSD Adrian Solomon și Irinel Stativă au fost sancționați de polițiști după ce au declanșat un scandal-monstru într-un fast-food din Centrul Vechi, iritați că li s-a cerut să poarte masca de protecție.

“Totul este fals! Avem martori. Toată problema era legată de faptul că turcul de la casă nu vorbea şi nu prea înţelegea româneşte”, a încercat să justifice Adrian Solomon.

Ulterior, în spațiul public au apărut imaginile filmate în șaormerie, care au arătat că cei doi deputați PSD încălcaseră legea.

Recent, social-democrații au anunțat că Adrian Solomon și Irinel Stativă au fost trecuți pe locurile 2 și 3 pe lista PSD Vaslui la Camera Deputaților, pentru alegerile parlamentare care vor avea loc pe 6 decembrie.

Cătălin Rădulescu (iulie 2020)

Pe 21 iulie, deputatul Cătălin Rădulescu, pe atunci la PSD, a fost amendat cu 1.500 de lei pentru că a refuzat să poarte mască într-o benzinărie și l-ar fi înjurat pe agentul de poliție chemat la fața locului. Incidentul a avut loc patru zile mai devreme.

“Nu poate să-mi spună un prost de pe stradă cum să port o mască”, explica ulterior deputatul, medic de profesie. Întrebat dacă recunoaşte legea stării de alertă, votată de Parlament, Cătălin Rădulescu a spus: “Nu o recunosc, nu am votat-o, nici eu şi nici Teodorovorici, nici Victor Ponta”.

Marcel Ciolacu (octombrie 2020)

Pe 24 octombrie, președintele PSD Marcel Ciolacu a fost surprins fără mască de protecție și fără să respecte regula distanțării la mese, în restaurantul unei pensiuni din Buzău, alături de aproximativ 10 persoane, inclusiv fostul premier Mihai Tudose.

Contactat de Libertatea, Ciolacu a susținut că nu a încălcat nicio lege: “Eram cu familia și legislația nu impune purtarea măștii de protecție în scenariul verde și când ești cu familia cu care locuiești la masă. Mihai Tudose era în trecere spre București și s-a oprit și el acolo. Presupun că cine ne-a fotografiat a anunțat și la 112”.

