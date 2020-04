De Justin Gafiuc,

Bucureșteanca Lilia Stana a publicat pe rețeaua socială o filmare realizată în jurul orei 18.00, care îl arată pe primarul sectorului 3, Robert Negoiță, plimbându-se pe bicicletă prin parcul IOR alături de partenera lui, în ciuda interdicțiilor în vigoare din cauza pandemiei.

Edilul, cu coșul de picnic

“Locuiesc lângă parcul IOR, sector 3. Astăzi, eram pe biciclete cu copiii pe lângă parc, ne oprisem pe podul care desparte parcul, pentru că observasem 2 bicicliști chiar în parc. Când ajung în dreptul nostru, îmi dau seama că era primarul sectorului 3, Robert Negoiță”, își începe Stana postarea pe Facebook, unde există două filmulețe.



“La întrebarea mea de ce nu respectă regulile de interdicție de a intra în parc, mi-a răspuns: verific ca totul să fie în regulă, stând pe bicicletă în pantaloni scurți, cu un coș de picnic și cu iubita alături”, a scris Lilia Stana pe Facebook

“Mi-a răspuns că nu el a închis parcurile”

Și a continuat: “Am vorbit preț de câteva minute. După alte întrebări de ce ni se interzice nouă, familiilor cu copii, intrarea în parc, mi-a răspuns că nu el a închis parcurile și nu el a dat ordonanța militară.

De ce tocmai edilul sectorului 3 se plimbă prin parc încălcând ordonanța militară? După ce a plecat, am abordat un jandarm care stătea în apropiere și supraveghea accesul în parc. La întrebarea de ce domnului Negoiță îi este permisă plimbarea prin parc, ne-a răspuns că dânsul are declarația pe proprie răspundere și că poliția locală care supraveghează parcul este în subordinea primarului. Cum vi se pare, legea este egală pentru toți?”. a comentat bucureșteanca.

Negoiță: “Am fost la treabă”. Șefii Poliției Locale S3 nu sunt de găsit

Libertatea a încercat să ia legătura cu primarul Robert Negoiță, însă acesta nu a răspuns apelurilor și mesajelor.

Edilul a oferit un punct de vedere pentru HotNews.ro și a spus că nu i se pare în neregulă faptul că a ieșit cu bicicleta în parc, întrucât “era la treabă”.

“Am fost la treabă și ieri, m-am dus la treabă și astăzi, mă duc la treabă și mâine. Nu este nimic în neregulă. Mi-am convocat colegii la treabă, mâine se lucrează pe șantiere. Cineva trebuie să și muncească. Este adevărat, în ziua de Paști am luat și iubita cu mine, dar am fost la verificat lucrări. O las singură tot timpul, am zis ca măcar azi, în ziua de Paști să vină cu mine, să fie cu mine, să nu o las singură.

Colegii mei știu, i-am umplut de poze, de filmulețe de la șantiere. Nu trăim de mult într-o țară normală. Nici la treabă nu mai am voie să mă duc. Parcă am eu vreo vină că s-a închis parcul, nu l-am închis eu. Am verificat zona de aspersie, spațiile verzi, copacii, toaletările, cositul, lacul, nivelul apei din lac, pavajul, mobilierul urban.

Am mai fost și la alte șantiere. Am verificat și aleile de la Liviu Rebreanu, Dristorului, Decebal, Unirii, Baba Novac, Câmpia Libertății, Odobești. Dacă trebuie să-mi fie rușine că muncesc, atunci îmi este rușine”, a declarat Negoiță, pentru HotNews.ro.

Acesta a mai spus că nu a ieșit la picnic, iar în plase avea mâncare pentru lebede.

“Am avut pâine, eu strâng pâinea când se usucă și o duc la păsările din parc, la rațe, la lebede. Sunt obișnuite să li se dea să mănânce și mi-e teamă să nu plece dacă nu mai au de mâncare. Nu am avut nici un coș de picnic. Erau două pungi pline cu pâine uscată. Eu nu merg la picnic, nu cred că m-a văzut pe mine cineva la picnic, nici în parc, nici în locurile amenajate”, a mai spus primarul.

Pe numărul de call-center al Poliției Locale Sector 3, femeia care a răspuns la apelul Libertatea a explicat că doar biroul de presă poate oferi un răspuns, după care a închis brusc telefonul, refuzând continuarea discuției.

Având în vedere imaginile difuzate în spațiul virtual, Secția 12 Poliție s-a sesizat din oficiu și a demarat verificări, urmând ca la finalul activității să fie dispuse măsuri legale.

