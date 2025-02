„Eu cred că trecem printr-un moment complicat. Dar nu trece numai România, trece întreaga Europă. Şi am spus şi la început, şi imediat după alegeri, am spus-o şi aseară şi am să o spun şi astăzi. Cred că toate forţele democratice, în acest moment, trebuie să se strângă în jurul unui candidat unic, astfel încât să nu mai existe nici o crăpătură că am putea porni şi noi, şi românii, şi România într-o direcţie greşită. Şi cred în acest proiect politic”, a spus Ciolacu, aflat la Parlament, în ziua în care moțiunea de cenzură contra guvernului său a picat.

Președintele PSD a adăugat că deocamdată coaliţia de guvernare are un candidat unic, trecut prin toate forurile statutare ale partidelor care îl susţin: „Deci este exclusă înlocuirea de candidat unic a domnului Crin Antonescu”.

Apoi a spus că, dacă soluția optimă pentru binele României este să își dea demisia, așa cum a cerut Lasconi, atunci va discuta cu colegii lui și va lua decizia: „Dacă găsim că soluţia cea mai bună, de a fi unite toate forţele, este să plece Ciolacu, voi sta de vorbă cu colegii mei. Eu, în politică, n-am exclus niciodată nimic”.

Aceasta a fost prima oară când șeful Guvernului a admis că poate să plece din funcție. Zilele trecute, premierul a repetat că nu se pune problema să facă acest lucru.

Recomandări Ce mandat pot avea trupele europene din Ucraina: de monitorizare a încetării focului, de reasigurare sau pentru descurajare. Interviu cu Ionela Maria Ciolan, cercetătoare în securitatea UE

Precizările au venit în contextul în care Marcel Ciolacu a declarat, cu o zi înaintea votului din Parlament pe moțiunea de cenzură depusă de AUR, POT și SOS, că vrea ca USR să vină la guvernare alături de PSD, PNL și UDMR, dar oferta a venit cu o condiție: Crin Antonescu să fie candidatul comun al celor patru partide.

Elena Lasconi a replicat imediat că „USR este un partid politic serios” și că vrea la guvernare după alegerile prezidențiale, „dar nu cu domnul Ciolacu, pe care în mod total aberant l-a numit Iohannis a doua oară premier”.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Ringier Romania investește și dezvoltă conținutul video digital premium, prin lansarea a patru noi formate

Urmărește-ne pe Google News