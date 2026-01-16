Un cadou fără precedent pentru un președinte care își dorește Nobelul

Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, s-a întâlnit joi, 15 ianuarie, la Washington, cu președintele american Donald Trump. Ea a venit cu un cadou pe care Trump și l-a dorit public de-a lungul anilor: medalia Premiului Nobel pentru Pace, câștigată de Machado anul trecut, în 2025, pentru campania sa pro-democrație în Venezuela.

President Donald J. Trump meets with María Corina Machado of Venezuela in the Oval Office, during which she presented the President with her Nobel Peace Prize in recognition and honor.🕊️ pic.twitter.com/v7pYHjVNVO — The White House (@WhiteHouse) January 16, 2026

Machado, una dintre cele mai dure voci împotriva fostului lider venezuelean Nicolás Maduro, a lăsat efectiv trofeul la Casa Albă. Gestul a fost unul simbolic, dar cu speranța că administrația Trump îi va oferi sprijinul Statelor Unite pentru a conduce Venezuela după prăbușirea regimului Maduro.

Imaginea oficială: Trump cu Nobelul în mână

O fotografie publicată de Casa Albă îl arată pe Donald Trump alături de Machado, ținând un obiect mare, înrămat, care conține medalia Nobel și o dedicație. Textul de pe placă spune că premiul este oferit „ca simbol personal de recunoștință, în numele poporului venezuelean, pentru acțiunile principiale și decisive ale președintelui Trump în vederea unei Venezuele libere”.

Trump a comentat întâlnirea pe platforma Truth Social: „Maria mi-a oferit Premiul ei Nobel pentru Pace pentru munca pe care am făcut-o. Un gest atât de frumos de respect reciproc”.

Răspunsul de la Oslo: premiul nu se transferă

La scurt timp după apariția imaginilor, Nobel Peace Center, instituția care administrează patrimoniul Premiului Nobel pentru Pace, a reacționat public. Oficialii au subliniat că, indiferent cine deține fizic medalia, titlul de laureat nu poate fi cedat.

The #NobelPeacePrize medal.



It measures 6.6 cm in diameter, weighs 196 grams and is struck in gold. On its face, a portrait of Alfred Nobel and on its reverse, three naked men holding around each others shoulders as a sign of brotherhood. A design unchanged for 120 years.



Did… pic.twitter.com/Jdjgf3Ud2A — Nobel Peace Center (@NobelPeaceOslo) January 15, 2026

„O medalie își poate schimba proprietarul, dar titlul de laureat al Premiului Nobel pentru Pace nu poate fi transferat”, a transmis instituția pe platforma X, fostul Twitter.

Comitetul Nobel norvegian a reiterat regula oficială că, odată anunțat, un Premiu Nobel „nu poate fi revocat, împărțit sau transferat către altcineva”.

Machado vorbește despre o întâlnire „istorică”

După discuția de la Casa Albă, Machado a adoptat un ton optimist. Ea a descris întâlnirea cu Trump drept „istorică” și „extraordinară” și a spus că administrația americană înțelege necesitatea refacerii instituțiilor din Venezuela, a protejării drepturilor omului și a libertății de exprimare.

Machado a insistat că Venezuela are deja un președinte ales, în persoana lui Edmundo González, candidatul opoziției recunoscut anterior de Statele Unite după alegerile disputate din 2024.

La plecarea de la Casa Albă, María Corina Machado a fost fotografiată ținând în mână doar o pungă promoțională cu semnătura lui Donald Trump.

It gets even more embarrassing for Machado….she went to the White House to give Trump her medal and left with a Trump merch bag 🤣 pic.twitter.com/Ihc0iBELzE — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) January 16, 2026

Dincolo de imagine și de gestul spectaculos al oferirii medaliei Nobel, nu a existat niciun anunț oficial privind un sprijin concret din partea Statelor Unite.

Sprijinul american merge însă în altă direcție

În ciuda declarațiilor publice ale lui Machado, poziția Washingtonului rămâne neschimbată. După capturarea lui Maduro de forțele speciale americane Delta, Donald Trump nu a susținut instalarea opoziției la putere. În schimb, administrația SUA a ales să colaboreze cu Delcy Rodríguez, fost vicepreședinte și figură centrală a vechiului regim, desemnată președinte interimar.

Oficialii americani au transmis în repetate rânduri că o consideră pe Rodríguez o opțiune „stabilă și pragmatică”, cu care Statele Unite pot lucra. Chiar în ziua întâlnirii, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a precizat că poziția lui Trump față de Machado nu s-a schimbat.

„Președintele o consideră pe doamna Machado o voce curajoasă și remarcabilă pentru mulți venezueleni”, a spus Leavitt, dar a adăugat că, „în acest moment, opinia sa pe acest subiect nu s-a schimbat”, referindu-se la convingerea lui Trump că Machado nu are sprijinul intern necesar pentru a conduce Venezuela.





