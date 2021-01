Pagina de Facebook a Consiliului Județean din Iași și-a schimbat denumirea, în această dimineață, în Senator Maricel Popa.

Conform senatorului PSD Maricel Popa, fost președinte al CJ Iași, aceasta va rămâne ca un index al reușitelor sale în administrația județeană în ultimii patru ani. Pagina este urmărită de peste 18.000 de utilizatori.

Voci din rândul liberalilor, care au preluat acum frâiele instituției susțin că „tranziția online” nu a fost una pașnică. Aceștia nu au avut datele de acces, iar Costel Alexe a refuzat să le solicite. Așa că și-au deschis o nouă pagină de Facebook.

„Nu am luat pagina Consiliului Județean, ci pagina formată și construită de echipa pe care am avut-o la Consiliul Județean, la mine la cabinet. Înainte să vin eu nu exista pagină, a fost construită de la zero începând cu 2016 și este o pagină de administrație publică. Discutam să fie transformată în pagina Senatului de administrație publică, fiindcă eu sunt secretarul comisiei. Este pagina pe care sunt toate proiectele realizate și pe care vreau să le continui”, a explicat Maricel Popa pentru Libertatea.

Costel Alexe îl somează să predea pagina

Consiliul Județean Iași a reacționat printr-un comunicat de presă transmis presei în care Costel Alexe îl acuză de furt pe Maricel Popa și spune că va fi demarată o anchetă internă la nivelul instituției pentru a vedea cum a fost „însușită” această pagină.

Costel Alexe nu a putut fi contactat direct fiindcă a refuzat să răspundă întrebărilor venite din partea presei sau oricăror tentative de dialog după ce DNA a anunțat că este urmărit penal pentru luare de mită și instigare la delapidare.

„Astăzi furtul a fost desăvârşit. Adresa de web, adresa fizică, numărul de telefon, precum şi alte informaţii cu scop de identificare au rămas cele ale Consiliului Judeţean. Astfel, pe lângă furtul evident de imagine se încearcă şi inducerea în eroare a ieşenilor cu privire la datele de contact ale vremelnicului senator sau chiar cele ale CJ Iaşi. Somez pe această cale predarea paginii către titularul de drept – Instituţia Consiliul Judeţean Iaşi – şi încetarea acestor acţiuni premeditate de încercare a blocării activităţii CJ. În acelaşi timp, în cazul în care pagina nu va fi predată titularului de drept vom depune o plângere pentru furt şi vom deschide şi o acţiune în instanţă, inedită ce-i drept, dar totuşi de o gravitate reală”, a transmis Costel Alexe în comunicatulde presă.

În primele zile în care a venit noua echipă la conducerea CJ Iași, aceștia au și înființat o pagină de Facebook pe care și-au publicat evenimentele, care are în prezent aproape 800 de urmăritori. Vechea pagină, care s-a transformat în „Senator Maricel Popa”, are circa 18.000 de likeuri.

