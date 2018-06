Nenorocire la o petrecere de absolvire a școlii in Alexandria. Un băiat de 15 ani a murit, a făcut stop cardio-respirator în timpul banchetului de final de clasa a opta. Medicii nu au putut face nimic, decât să constate decesul. Sunt mai multe anchete acum în derulare. Tatăl spune că băiatul se simtea rău de ceva vreme şi au fost la medic, dar medicul i-ar fi asigurat că sunt doar nişte dureri în zona toracelui provocate de creştere.

Tatăl elevului a spus că nu a fost prima oară când băiatului i s-a făcut rău. Băiatul le atragea atenția părinților că are palpitații, însă medicii i-au spus că nu are nicio problemă.

„Nu a fost bolnav, deci a mers şi a făcut analize, doctorii i-au spus să stăm liniştiţi, că nu este nicio problemă, e din cauză că este emotiv, este în creştere. Avea (n.r.) o palpitaţie mică la inimă, ca oricare când are o emoţie mai puternică. Aseară tot la fel a fost, că nu prea se simte bine. Mai târziu, când am vorbit cu el pe la ora 21:38, cam aşa, şi soţia i-a spus stai un pic jos, să bea un pic de apă rece şi la urmă, după 10 minute, ne-a sunat dirigintele lui. Şi ne-a spus: Veniţi pentru că este rău, am sunat la ambulanţă. De vreo două ori i s-a mai întâmplat în cursul a opt clase cât a făcut. Un pic de emoţii. Era un copil foarte firav”, afirmă Costel Badea, tatăl băiatului, pentru Digi 24.