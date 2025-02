Potrivit jurnaliștilor de la Gazeta Sporturilor, numele unor sportivi au apărut în dosar, după ce au fost păgubiți cu sute de mii de euro. Alessandro Caparco, antrenorul de portari de la Dinamo, ar avea de recuperat aproximativ 112.000 de euro, Cristi Bărbuț, jucător la Unirea Slobozia, are de recuperat aproximativ 63.000 de euro, fostul fotbalist Adrian Ropotan are de recuperat aproximativ 5.000 de euro, însă cel mai afectat ar fi Florin Gardoș.

Ce spune despre scandal

Fostul fundaș de la FCSB și din naționala României ar avea de recuperat aproximativ 170.000 de euro, după ce apartamentul pe care l-a cumpărat de la Nordis nu a mai ajuns în posesia lui.

Într-un interviu pe care l-a acordat pentru Știrile PRO TV, Florin Gardoș a dezvăluit că, după ce a făcut plata, nimeni nu i-a mai răspuns la telefon din partea celor de la Nordis.

„Termenul inițial era 2021. Când am luat eu acolo, unul era ridicat la etajul 7 și cealaltă clădire la etajul 1 sau 2. Apoi a venit pandemia, s-a amânat cu un an, apoi încă un an și mi s-a părut că ceva nu e în regulă și am început demersurile pentru un proces.

Da, i-am dat în judecată, pentru că ele erau gata, hotelul l-au pus în funcțiune vara trecută și nu voiau să facem actele de vânzare-cumpărare. Pe mine m-a cam speriat treaba asta, că, na, sunt relativ cunoscut în lumea fotbalului aici și, cu toate astea, nu răspundeau la telefon, nu îi interesa nimic, nu am avut niciun fel de dialog. Au venit cu niște explicații aberante”, a spus fostul fotbalist.

