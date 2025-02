Preot din Oradea, în pericol pe DN75, în timp ce se deplasa spre București

Incidentul a avut loc în noaptea de miercuri spre joi. Autoritățile au fost sesizate la ora 00:48. Autoturismul lui Ciprian Mega a luat foc pe DN75, în apropiere de satul Păntășești, județul Bihor.

„Din primele investigații ale polițiștilor a rezultat că, în timpul deplasării, conducătorul autoturismului ar fi simțit miros de fum și ar fi oprit autovehiculul pe partea dreaptă, ulterior manifestându-se incendiul”, a transmis ofițerul de informare al IPJ Bihor, agent șef Alin Laza.

Într-o postare pe Facebook, preotul Ciprian Mega a dezvăluit că se îndrepta spre București, unde urma să se întâlnească cu Marius Șolea, cunoscut scriitor și consilier în cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte, „la o cafea”.

Ciprian Mega nu crede într-o tentativă de asasinat, spre deosebire de Marius Șolea

Marius Șolea susține că mai mulți preoți ar fi urmat să depună mărturie despre activitățile homosexuale ale Episcopului Sofronie de Oradea și nu exclude o tentativă de asasinat. Ciprian Mega refuză însă să creadă această variantă.

„Așadar, am toată convingerea că tristul eveniment prin care am trecut nu are nicio legătură cu episcopul, nici cu intențiile dumnealui în ceea ce mă privește. Ar fi o nedreptate să-l bănuiască cineva de așa ceva”, a scris Ciprian Mega.

„Zilele acestea trebuia să merg la Oradea pentru a înregistra video doi homosexuali a căror conştiinţă umană s-a ridicat deasupra temporarei condiţii animalice, acceptând să facă declaraţii în legătură cu relaţiile pe care le-au avut cu episcopul zonei şi cu alte animale locale din cler. A fost o surpriză, propunerea fiind chiar a lor. Ieri, părintele Ciprian Mega m-a sunat să îmi spună că luptei noastre i s-a alăturat un alt preot, care a lucrat la Biroul de Presă al Patriarhiei Române şi care doreşte să facă aceste înregistrări. Părintele Mega hotărâse să vină la Bucureşti pentru a aduce la Sfântul Sinod probe şi documente despre episcopul zonei. Ieri după amiază, ambii m-au consultat telefonic în legătură cu ce ar trebui mai exact să conţină întrebările şi a rămas să îi aştept în dimineaţa zilei de astăzi în Bucureşti, după care, foarte probabil, mă deplasam cu ei la Oradea. Pe drum, în noaptea care tocmai a trecut, cei doi urmau să se întâlnească, în zona localităţii Ştei, cu doi preoţi care veneau cu alte probe şi documente care conţineau parte din experienţele personale cu ierarhia Bisericii”, se arată în postarea lui Marius Șolea.

Concluzia inițială a polițiștilor

Potrivit autorităților, incendiul a izbucnit cel mai probabil din cauza efectului termic al curentului electric, generat de un conductor electric defect sau neizolat corespunzător.

Incidentul nu s-a soldat cu victime, dar polițiștii bihoreni continuă cercetările pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului.

