Miercuri, 22 noiembrie 2023

Israelul și Hamas au ajuns marți noapte la un acord privind un armistițiu de patru zile care să permită eliberarea a cel puțin 50 de ostatici deținuți în Fâșia Gaza. Acordul a fost salutat de președintele american Joe Biden în timp ce guvernul israelian a precizat că va continua războiul „pentru a-i aduce înapoi pe toți cei răpiți” și „pentru a finaliza eliminarea Hamas”, relatează The Guardian și The Times of Israel. „Armistițiul umanitar” este menit „să servească poporului nostru”, a transmis și Hamas.