Pe rețelele de socializare, mai multe persoane publice din România au postat mesaje și fotografii cu regretata Rona Hartner, care s-a stins din viață astăzi, 23 noiembrie, într-un spital din Franța. Familia i-a fost alături până în ultima clipă de viață.

Pe pagina sa de Facebook, Dan Negru a postat un mesaj și o fotografie pentru Rona Hartner: „Rona, să rămână așa cum am stabilit atunci, la filmări: lasă-i pe toți să plângă că ai plecat. Hai să zâmbim că ai trăit!”

Ozana Barabancea a declarat pentru spynews.ro: „Dumnezeu să o odihnească! Este foarte trist, pentru că este mamă. Este o artistă extraordinară, adică era, Doamne fereşte! Nici nu îmi vine să cred că vorbesc la timpul trecut despre ea.

M-a afectat, de aseară ştiam că este foarte grav. Am înţeles că era în spital şi era tratată cu medicamente paleative. Nu mă gândesc decât la fiica ei, o vârstă extraordinar de fragedă, 14 ani este vârsta la care mi-am pierdut şi eu mama. Of! Chiar acum sunt în Piaţa Rosetti, de fapt, în Piaţa Romană, în locul în care eu am aflat că mama mea a murit, când aveam 14 ani. Ăsta a fost şocul vieţii mele! Aş înţelege pe oricine”.

Oana Pellea: „Rona a fost pe acest pământ o explozie de lumină, bucurie și dragoste de viață!”

Recomandări DNA cere ridicarea imunității a trei foști membri ai guvernului în legătură cu achiziția de vaccinuri. G4Media: Este vorba despre Florin Cîțu, Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă

Oana Pellea a postat pe una dintre rețelele de socializare mesajul: „Drum bun, Rona Hartner! Ai fost pe acest pământ o explozie de lumină, bucurie și dragoste de viață! Drum bun, suflet frumos! Dumnezeu să te ierte și să te primească în Lumina Sa!”

Johnny Romano, tânărul artist cu care Rona Hartner a făcut echipă la emisiunea „Te cunosc de undeva!”, a fost șocat de moartea colegei sale. „Îmi pare foarte rău pentru ceea ce s-a întâmplat. Nu mă așteptam, nu eram la curent cu condiția doamnei Rona Hartner. Eu împreună cu familia mea ne rugăm pentru fiica ei, să fie bine, să poată să treacă prin această perioadă cu ușurință, și familia ei la fel. Cu ușurință e foarte mult spus. Pe cât posibil această durere să nu îi lovească prea rău. Știu că are fetița, care este mică și ne rugăm pentru ea din toată inima”, a declarat cântărețul pentru spynews.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Cine a fost Rona Hartner

Rona Hartner a fost o actriță și cântăreață din România, născută pe 9 martie 1973 în București. Ea a locuit în Franța până în ultima clipă de viață.

Recomandări CORESPONDENȚĂ DIN SENEGAL. Ultima întâlnire a lui Klaus Iohannis cu un şef de stat în turneul african. Cine este Macky Sall, preşedintele care-i trimite la închisoare pe opozanți. Incidente cu trimisul Libertatea în Dakar

A absolvit Academia de Teatru și Film din București. În anul 1996, a jucat rolul principal în filmul „Gadjo dilo – Străinul nebun”. Interpretarea i-a adus Premiul special pentru interpretare la Festivalul Internațional de Film de la Locarno.

În România, artista a fost în centrul unui scandal în anul 1999, când a fost acuzată de Corneliu Vadim Tudor că are o relație cu președintele Emil Constantinescu. În 2020, actrița a recunoscut că scandalul a fost o înscenare a lui Vadim Tudor.

Rona Hartner a fost căsătorită cu DJ-ul francez Herve Camilleri, nunta având loc în Franța.

Urmărește-ne pe Google News