„Ne aşteptăm să continuăm”

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat luni că Rusia speră ca viitoarea conducere a Ungariei să mențină abordarea „extrem de pragmatică” ce a caracterizat legătura dintre cele două state în ultimii ani, relatează TASS.

„Ne aşteptăm să continuăm contactele noastre extrem de pragmatice cu noua conducere a Ungariei”, a spus reprezentantul Kremlinului.

„Suntem interesați să construim relații bune cu Ungaria, precum și cu toate țările europene. Suntem conștienți că, din păcate, nu este nevoie să vorbim despre reciprocitate în ceea ce privește țările europene, însă Rusia este întotdeauna deschisă dialogului”, a precizat Peskov.

Niciun cuvânt despre Viktor Orban

Totodată, acesta a transmis că Rusia respectă rezultatele alegerilor din Ungaria, în ciuda înfrângerii categorice suferite de Viktor Orbán. Declarația vine după ce liderul de la Budapesta, un aliat tradițional al Moscovei, a pierdut puterea după 16 ani de mandat neîntrerupt.

„Probabil va trebui să avem răbdare şi să vedem ce se va întâmpla după ce vom afla ce măsuri va lua noua conducere maghiară. Am auzit declaraţii privind disponibilitatea de a purta un dialog. Desigur, acest lucru va fi benefic atât pentru Moscova, cât şi pentru Budapesta”, a precizat Peskov.

Războiul din Ucraina nu va fi influențat

De asemenea, în ciuda schimbărilor de la Budapesta, oficialii ruși susțin că rezultatul scrutinului din Ungaria nu va exercita nicio influență asupra cursului sau evoluției conflictului din Ucraina.

„Nu cred că acest lucru are vreo legătură cu viitorul conflictului ruso-ucrainean. Probabil că este vorba de procese diferite, aşa că nu văd nicio legătură aici”, a spus Peskov.

El a adăugat că decizia UE de a aloca 90 de miliarde de euro pentru Ucraina va fi luată în primul rând de Bruxelles. Finanţarea de 90 de miliarde de euro a Kievului pentru anii 2026 şi 2027 a fost îngheţată din cauza poziţiei prim-ministrului ungar Viktor Orban.

Tisza, un nou record de voturi în istoria alegerilor din Ungaria

Au fost numărate 98,94% din voturi, iar partidul Tisza a stabilit un nou record în alegerile din Ungaria, obținând 3.103.500 de voturi pe lista națională. Acest rezultat, care reprezintă 53,07% din total, depășește recordul anterior al Fidesz din 2022, de 3.060.000 de voturi, scrie site-ul maghiar Hvg.hu.

Conform datelor parțiale, alianța Fidesz-KDNP a obținut 2.171.949 de voturi, echivalentul a 38,43%. Partidul Mișcarea Noastră a înregistrat o ușoară creștere față de 2022, cu 5.000 de voturi în plus, ajungând la un rezultat de 5,89%, arată sursa citată.

Peter Magyar și partidul său de opoziție, Tisza, au câștigat alegerile parlamentare de duminică, 12 aprilie 2026, din Ungaria, la capătul unui scrutin care va pune capăt celor 16 ani de guvernare ai premierului Viktor Orban.



