Venituri estimate să ajungă la 243,46 miliarde de dolari în 2026

Meta Platforms va depăși Google, care aparține de Alphabet, la veniturile din publicitate digitală și va detrona gigantul motoarelor de căutare în acest sector profitabil, potrivit Emarketer, o companie de cercetare de piață specializată în tot ce ține de digital, citată de Reuters.

Veniturile nete globale din publicitate ale proprietarului Facebook, Instagram sau WhatsApp sunt estimate să ajungă la 243,46 miliarde de dolari în 2026, depășind cele 239,54 miliarde de dolari prognozate pentru Google, a declarat firma de cercetare de piață.

Soluția de publicitate automatizată „Advantage+” a Meta a câștigat o adoptare puternică în rândul agenților de publicitate datorită capacității sale de a simplifica configurarea campaniilor și de a spori randamentul cheltuielilor de marketing.

„Prin faptul că a depășit Google, Meta a văzut, în esență, multe dintre strategiile sale de bază validate”, a declarat Max Willens, analist principal la Emarketer.

Deși Google dispune de alte căi de creștere, inclusiv abonamentele YouTube Premium, mixul său de afaceri mai larg ar putea face mai dificilă depășirea Meta în ceea ce privește veniturile din publicitate.

De asemenea, analiștii au afirmat că platformele mai mici, precum Snap și Pinterest, rămân cele mai expuse la reducerile bugetelor publicitare în contextul incertitudinii geopolitice, deoarece cheltuielile se concentrează pe platforme mai mari, precum Meta și Google.

Google, Meta și Amazon vor reprezenta peste 60% din cheltuielile globale pentru publicitatea digitală

Compania Emarketer a declarat că forța motrice din spatele acestei schimbări este rata de creștere accelerată a Meta, care se preconizează că va fi de 24,1% în acest an, față de 22,1% în 2025. De asemenea, se așteaptă ca rata de creștere a Google să rămână constantă la 11,9% în acest an.

Meta, gigantul rețelelor sociale, a intensificat concurența pe piața publicitară după lansarea reclamelor pe WhatsApp și Threads, creând o rivalitate directă cu platforme precum X a lui Elon Musk. În același timp, Reels de pe Instagram continuă să concureze cu TikTok și YouTube Shorts pe piața profitabilă a videoclipurilor scurte.

Se estimează că Google, Meta și Amazon vor reprezenta 62,3% din cheltuielile globale pentru publicitatea digitală în 2026, a declarat compania de cercetare Emarketer.

