Zona ar fi necesară pentru a proteja regiunile ucrainene de bombardamentele rușilor, a arătat consilierul prezidenţial Mihailo Podoliak, într-un mesaj publicat pe Twitter.

„Subiectul-cheie al acordului postbelic ar trebui să fie stabilirea de garanţii pentru a preveni repetarea agresiunii în viitor. Pentru a asigura o securitate reală pentru locuitorii regiunilor Harkov, Cernihiv, Sumî, Zaporojie, Luhansk şi Doneţk şi pentru a-i proteja de bombardamente, va fi necesară introducerea unei zone de demilitarizare de 100-120 km pe teritoriul republicilor Belgorod, Briansk, Kursk şi Rostov”, a scris Mihailo Podoliak.

