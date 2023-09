Protestele au continuat miercuri, 13 septembrie, în a cincea zi consecutivă. Sute de activiști au blocat autostrada A12, spre care se poate ajunge la sediul guvernului de la Haga.

Poliția locală a declarat că activiștii au mărșăluit pe autostrada A12 și au blocat tot traficul de intrare în oraș, a relatat agenția de știri ANP. Autoritățile i-au avertizat pe protestatari să nu se apropie de drum. Cu toate acestea, poliția a reținut peste 3.000 de persoane care au ignorat ordinele.

Toți protestatarii reținuți au fost eliberați după ce au fost ridicați de la fața locului.

Luni, poliția a pus tunuri de apă pe protestatari, cu scopul de a dispersa mulțimea și de a elibera autostrada. Nimeni nu a fost rănit, au precizat autoritățile.

„25.000 de oameni blochează autostrada A12 din Amsterdam”, a anunțat luni grupul de activiști pentru climă Just Stop Oil, care a împărtășit o înregistrare video cu protestatari ținând bannere în timp ce poliția a tras cu tunuri cu apă.

🚨 25,000 People Block Amsterdam A12 Motorway



🦺 For the last 3 days, thousands of people from @NLRebellion, @SR_Netherlands and other groups have blocked the motorway to demand no new fossil fuel subsidies.



🚔 Over 3,000 people have been arrested. The police have already asked… pic.twitter.com/RFk1udFzNI