Ministrul Finanţelor, supărat că ANAF a publicat lista neagră a datornicilor: “O abordare de dinainte de 89”

„O abordare de dinainte de 89”. Aşa a catalogat, în câteva cuvinte, ministrul de Finanţe ceea ce a făcut ANAF zilele trecute, şi anume publicarea listei cu peste 11.000 de nume ale unor persoane fizice care au datorii la stat.

Luni, la Ploieşti, Eugen Orlando Teodorovici a spus că adevărata listă a ruşinii este cea a românilor care au de recuperat bani de la stat şi că nu îl încălzeşte cu nimic faptul că ştie că vecinul are bani de dat, mai ales că cel datornic plăteşte penalităţi mari către ANAF.

„Eu am spus-o mereu că acele persoane plătesc faţă de stat penalităţi şi care sunt destul de mari şi nu cred că în România de astăzi, secolul XXI, noi mai trebuie să avem astfel de liste ca să vedem că celălalt… Cred că lista ruşinii este lista statului faţă de cei cărora statul are să le dea bani. Aia e principala noastră preocupare, desigur să şi aducem bani de la cei care sunt datori la stat, dar nu sunt de acord cu o astfel de abordare în a prezenta în mod public să știm că ce? Să vedem că vecinul are de plătit! Statul ştie ce are de primit, ştie cu cât penalizează acel contribuabil şi e obligat să recupereze. Simplu!” a spus ministrul de Finanţe.